Slachtoffer schietpartij Bergen aan Zee overleden, nog niemand aangehouden

BERGEN AAN ZEE - Bij de rotonde aan het Van der Wijckplein is er vanmiddag rond 15.45 uur geschoten. Daarbij is iemand gewond geraakt, het slachtoffer is enige tijd later overleden. Het slachtoffer zou na de schietpartij in een auto zijn meegenomen en in het centrum van Bergen zijn aangetroffen. Er is veel politie aanwezig in het centrum van Bergen en Bergen aan Zee.