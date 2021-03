Advocaat Colombiaanse verdachte: "600.000 euro op hotelkamer na schietpartij Bergen"

BERGEN AAN ZEE - Op de hotelkamer waar de politie zes Colombianen aantrof na de schietpartij in Bergen aan Zee een maand geleden, lag bijna zes ton aan cash geld in koffers. "Er zaten stickers op met bedragen en namen", aldus de advocaat van een van de verdachten, Henk Koopman in een interview met NH Nieuws. Zijn cliënt was 'vrienden' met het 45-jarige overleden Colombiaanse slachtoffer.

Eindelijk meer informatie over de schietpartij in Bergen aan Zee - Maaike Polder / NH Nieuws

De zogenoemde beperkingen (verdachten mogen dan alleen praten met hun advocaat) die de drie mannen en vrouwen na hun arrestatie kregen opgelegd, zijn er sinds deze week af. Al die tijd mocht Koopman niets zeggen over de betrokkenheid van zijn cliënt, een Colombiaanse vrouw die in Madrid woont. Op 16 februari worden 's middags meerdere schoten gelost op de parkeerplaats bij de strandopgang van Bergen aan Zee. Het slachtoffer blijkt een 45-jarige Colombiaan. "Zijn vrouw en zoon legden hem in de auto en zijn naar het centrum gereden", vertelt Koopman. De politie rijdt die auto klem op Stationsstraat, waar de man overlijdt, in het bijzijn van tientallen Bergenaren. Volgens Koopman zijn die middag vanuit Bergen aan Zee meerdere auto's weggereden, zowel die van de schutters van de schietpartij, als de vijf Colombiaanse verdachten. Een witte Mercedes met witte kentekenplaat wordt later die avond na een tip teruggevonden bij een autobedrijf in Egmond aan den Hoef. Die auto wordt gezien als vluchtauto van de vermoedelijke schutters, die nog niet gepakt zijn. "Mijn cliënt en de vijf anderen hadden niet zo'n auto in bezit. Ze zijn eerst, waarschijnlijk met huurauto's, naar een hotel in Volendam gegaan en later dus naar dat hotel in Amsterdam." Advocaat Koopman zegt dat zijn client mogelijk werd gegijzeld:

Koopman over zijn cliënt - NH Nieuws

In het Amsterdamse hotel worden de Colombianen aangehouden. In hun drie geboekte kamers blijkt een groot geldbedrag te liggen. "Bijna zes ton. In pakketjes en met stickertjes erop met namen", weet Koopman te vertellen. Daarnaast zouden er twee alarmpistolen hebben gelegen, aldus de advocaat. De Colombianen worden na de arrestatie kort verdacht van moord, maar na onderzoek stelt het Openbaar Ministerie deze beschuldigingen bij naar witwassen en verboden wapenbezit. Koopman stelt dat politie en justitie meteen wisten dat zij niet hadden geschoten, maar juist 'bij het slachtoffer hoorden'. "Schandalig om ze dan als daders aan te duiden." In verband met het lopende onderzoek kan en wil Koopman nog niet op alle vragen van NH Nieuws antwoord geven. De andere vijf verdachten worden niet door hem bijgestaan.

NH Nieuws heeft ook het Openbaar Ministerie vragen gesteld over het onderzoek, bijvoorbeeld over de onderlinge relaties van de verdachten en of het slachtoffer een bekende was van de politie. Zij doen daar geen mededelingen over. Een woordvoerder bevestigt wel dat de verdachten niet meer in beperkingen zitten, omdat de officier dit niet langer noodzakelijk nodig achtte voor het onderzoek. Aan de verdenking voor witwassen en verboden wapenbezit is niets veranderd. De voorlopige hechtenis is twee weken geleden met negentig dagen verlengd. Voor het einde van die termijn moet er een eerste zitting plaatsvinden.