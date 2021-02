Colombianen niet meer verdacht van moord na schietpartij Bergen aan Zee

ALKMAAR - De zes Colombianen die zijn aangehouden na de schietpartij in Bergen aan Zee worden niet meer verdacht van moord, maar alleen nog van witwassen en verboden wapenbezit. Mogelijk lopen de schutter(s) dus nog vrij rond.

Uit onderzoek blijkt dat er geen aanleiding is om de drie mannen en drie vrouwen meer te verdenken van moord, meldt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws.

De verdachten zitten wel nog steeds in beperkingen. Dat betekent dat ze met niemand anders mogen praten dan met hun advocaat. Gisteren werd al bekend dat hun voorarrest met twee weken is verlengd, vanwege 'de ernstige bezwaren die er tegen verdachten zijn', aldus het OM.

Vorige week dinsdag werd midden op de dag een Colombiaan (45) neergeschoten op de parkeerplaats bij Bergen aan Zee. Het slachtoffer overleed later in de Stationsstraat in Bergen Binnen.

Na de schietpartij zocht de politie naar een witte vluchtauto met daarin mogelijk de schutter(s). Er werd vervolgens een witte auto gevonden in Egmond aan den Hoef. Een dag daarna werden de zes verdachten aangehouden in een hotel in Amsterdam.