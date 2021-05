'Colombianen hadden deal in Bergen aan Zee met 23 kilo nep- en 2 kilo echte cocaïne'

De zes Colombianen die na de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in een Amsterdams hotel zijn gearresteerd met 600.000 euro cash moesten vanmorgen voor de rechter verschijnen voor een tussentijdse zitting. Zij zouden als groep hebben gehandeld in (nep)coke, met de moord op hun landgenoot als gevolg. Ook wordt er nog een Colombiaan gezocht.

De drie mannen en drie vrouwen worden ervan verdacht de zes ton te hebben witgewassen en twee pistolen met munitie in hun bezit te hebben. Het openbaar ministerie denkt dat dit allemaal te maken heeft met de dodelijke schietpartij op de parkeerplaats in Bergen aan Zee op 16 februari.

Nadat hun landgenoot is neergeschoten vluchtte de groep eerst naar Volendam en daarna naar een hotel in Amsterdam. Door de telefoonhack kon de politie ze daar opsporen en trof in hun kamers koffers met de 600.000 euro cash aan, 'in professionele pakketten' met papiertjes met namen van een aantal van de verdachte Colombianen erop.

Verklaring Colombianen

De verdachten zijn Juan T. C. (29), Jhonnathan G. L. (34), Yelson V. G. (37), Ada C. T. (51), Claudia F. F. (56) en Maira Q. S. (34), allemaal geboren in Colombia maar ook in het bezit van een Spaans paspoort en woonachtig in Spanje. In veel Spaanstalige landen hebben mensen twee achternamen: de eerste is die van hun vader, de tweede van hun moeder.

Hoofdverdachte is Yelson V. G. Maira Q.S. heeft volgens de officier wisselende verklaring afgelegd en gelogen over of ze de andere verdachten kende. De kapster zou alleen in Nederland zijn om de haren te doen van de anderen. "De gevangenis is niets voor mij. Ik heb nachtmerries over de personen die zich om mij heen begeven."

Verdachte Ada C. T. weigerde haar DNA af te staan. Toch zei ze vandaag in de rechtbank: "Die drugshandel, daar hoor ik niet bij. Ik hoor niet bij een drugsbende. Ik ben een gelovige vrouw. Het is de handen van God. "

De jongste verdachte zegt dat hij alleen naar Nederland kwam om de feestdagen door de brengen met familie en sinds zijn arrestatie in een hel is beland.

Familie in Amsterdam

De Colombianen blijken banden te hebben in Amsterdam: zij willen het proces namelijk in vrijheid afwachten en kunnen verblijven bij familie in de hoofdstad. De officier vreest dat ze zullen vluchten naar Colombia en wil daarom dat ze in ieder geval vast blijven zitten tot de volgende zitting in augustus.

Mogelijk komt er nog een verdenking bij, aldus de officier, namelijk de handel in verdovende middelen. De uitspraak van de rechter over de voorlopige hechtenis van de verdachten volgt morgen.