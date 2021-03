Drie nieuwe aanhoudingen voor schietpartij Bergen aan Zee

De politie heeft afgelopen weken drie nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de schietpartij in Bergen aan Zee op 16 februari . Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de toen omgekomen 45-jarige Colombiaan.

Het gaat om een 34-jarige man uit Rijswijk en twee mannen die in Spanje werden aangehouden, waarvan één Nederlander (25) en iemand zonder vast woonadres. Het duo zit nog vast in Spanje en worden mogelijk binnenkort uitgeleverd aan Nederland en de Rijswijker zit vast in Nederland.

Hun precieze rol wordt nog onderzocht. Ze zitten allemaal in beperkingen, wat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Interview met advocaat

Eerder werden zes Colombianen aangehouden in een Amsterdams hotel. Zij worden niet verdacht van moord, maar wel van witwassen en verboden wapenbezit. Volgens advocaat van één van hen Henk Koopman zijn het 'vrienden' van het slachtoffer.

Hij vertelde gister aan NH Nieuws dat er tijdens hun arrestatie 600.000 euro is gevonden op de hotelkamer. "Er zaten stickers op met bedragen en namen."

Zijn cliënt is een Colombiaanse, woonachtig in Spanje. Bekijk hier het hele interview.