Spaanse politie: schietpartij Bergen aan Zee was afrekening in drugscircuit

De schietpartij in Bergen aan Zee vorige maand, waarbij een Colombiaan (45) om het leven kwam, was een afrekening rond drugshandel. Dat meldt de Spaanse politie, die deze maand twee voortvluchtigen arresteerden in de provincie Malagá, waar zij vermoedelijk zaten ondergedoken. Van een van die aanhoudingen is een video gepubliceerd.

YouTube Policía Nacional España

Op 19 maart meldde NH Nieuws al dat er drie nieuwe aanhoudingen waren in het onderzoek naar de schietpartij op de parkeerplaats. Het ging om een man (34) uit Rijswijk die in Nederland was gearresteerd én twee mannen in Spanje: een Nederlander (25) en één zonder vaste woon- of verblijfplaats. Politie en justitie wilden toen aan NH Nieuws niets kwijt over de precieze reden van de arrestatie, alleen dat zij 'verdacht worden van betrokkenheid' bij de schietpartij. Maar de Spaanse politie geeft nu meer informatie.

Op 16 februari werd midden op de dag op de parkeerplaats bij de strandopgang in Bergen aan Zee een 45-jarige Colombiaan neergeschoten. Hij is toen door twee mensen in een auto gelegd en naar het centrum van Bergen gereden, waar hij onder het oog van tientallen Bergenaren overleed.

De Policía Nacional España meldt dat zij begin maart al doorkreeg van de Nederlandse politie dat een van de schutters mogelijk naar Spanje zou zijn gevlucht en in Malagá bij een landgenoot zou zijn ondergedoken. Er is toen een Europees arrestatiebevel uitgegeven voor 'een vermeende moord op een Colombiaan die voortkwam uit verrekening voor drugs'. Daarop startte de Spaanse politie een onderzoek naar de identiteit van de verdachte. Ze wisten hem dankzij de registratie op een tolweg in de provincie Malagá te lokaliseren: hij reed daar met twee anderen in een huurauto met een Duitse kentekenplaat. Toen ze de man wilden arresteren, bleek dat een van de andere inzittenden van de auto óók mogelijk betrokken is bij de moord in Bergen aan Zee. Ook voor hem hebben de Nederlandse autoriteiten vervolgens een arrestatiebevel uitgegeven, aldus de Policía Nacional España. Bekijk hier de beelden van de arrestatie van een van de mannen:

Met deze twee mannen in Spanje en de derde verdachte uit Rijswijk zitten er nu in totaal negen mensen vast. De zes Colombianen (drie mannen en drie vrouwen) die kort na de gebeurtenis werden aangehouden, worden niet verdacht van moord, maar wel van witwassen en verboden wapenbezit. De advocaat van een van hen, Henk Koopman, vertelde aan NH Nieuws dat zijn cliënte juist 'vrienden' was met de doodgeschoten Colombiaan. Ook bleek uit gesprekken met Koopman dat er op de hotelkamer van de Colombianen 600.000 euro cash lag. De twee mensen die het slachtoffer nadat hij was neergeschoten met de auto naar het centrum van Bergen brachten zouden zijn vrouw en zoon zijn geweest.

De schietpartij en het politiedossier van de schietpartij in Bergen aan Zee - Maaike Polder / NH Nieuws

In mei dient de eerste zitting met de zes Colombiaanse verdachten. Dan wordt gekeken of ze langer vast moeten blijven zitten. De drie 'nieuwe' verdachten zitten nog allemaal in beperkingen, wat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat. Het is niet duidelijk of de twee mannen al door Spanje zijn uitgeleverd aan Nederland.