AZ plaatst netten voor tribune harde kern uit angst voor straf

Eerder dit seizoen bleef een deel van de tribune zelfs leeg. Achter het doel waren toen de vakken W en X1 leeg, omdat vanuit die vakken voorwerpen werden gegooid. In de wedstrijden daarna ging het opnieuw fout vanuit de Van der Ben-tribune. AZ riskeert naast een fikse geldboete bij een volgend incident het sluiten van de fanatieke zijde.

"AZ doet een klemmend beroep op de fans om de club op een positieve manier te ondersteunen", schrijft de club op de website. "Bovendien voelt AZ zich genoodzaakt om, aangezien het gooien van voorwerpen helaas herhaaldelijk terugkomt dit seizoen, het zekere voor het onzekere te nemen en de netten te plaatsen voor een deel van de Van der Ben-tribune."

Inmiddels zijn voor de wedstrijd AZ - Lazio al 15.000 kaarten verkocht. Gisteren won de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-1 in Rome. De return in de achtste finale van de Conference League wordt volgende week donderdag om 21.00 uur in Alkmaar gespeeld.