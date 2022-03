Celstraf en stadionverbod voor AZ-supporter (20) die vuurwerkbom gooide bij wedstrijd

De Alkmaarder (20) die in oktober vorig jaar tijdens een wedstrijd een vuurwerkbom afstak in het AZ-stadion, heeft van de rechter een celstraf en een stadionverbod van twee jaar opgelegd gekregen. De man moet twaalf maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het illegale vuurwerk werd afgestoken tijdens een thuiswedstrijd van AZ, tegen PEC Zwolle. De verdachte verklaarde in de rechtbank het vuurwerk 'aangereikt te hebben gekregen van een onbekend persoon'. Vervolgens stak hij dit aan en gooide het vuurwerk in de richting van het veld.

De destijds 19-jarige Alkmaarder stond op de tribune achter iemand die met een grote vlag zwaaide. De vuurwerkbom kwam tegen deze vlag aan, waardoor deze niet op het veld terecht kwam, maar vlak voor de voeten van een steward. Die kon het vuurwerk nog net op tijd wegschoppen, waarna het met een harde knal ontplofte voor de neus van honderden supporters.

Illegaal vuurwerk en zware mishandeling

De rechtbank Noord-Holland heeft de inmiddels 20-jarige Alkmaarder nu veroordeeld voor 'het gooien van zwaar illegaal vuurwerk'. "De rechtbank weegt bij het bepalen van de straf mee dat de verdachte een jongen is die moeilijk nee kan zeggen en niet doorheeft wat de consequenties van zijn acties kunnen zijn." Om die reden legt de rechtbank hem een deels voorwaardelijke celstraf op. Daarnaast moet hij zich laten begeleiden door Reclassering, om te voorkomen dat hij nog eens de fout in gaat.

De man is ook veroordeeld voor zware mishandeling in een café in Egmond aan Zee, in juni 2020. Hiervoor heeft hij ook nog een gevangenisstraf van zeven opgelegd gekregen en moet hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.