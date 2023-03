Invallers bezorgen Jong AZ een knap punt tegen Willem II en Jong Ajax faalt tegen TOP Oss

Door een treffer van Jayden Addai in blessuretijd houdt Jong AZ een punt over aan de confrontatie met Willem II, 1-1. En dat is al de zoveelste keer dat de jonge Alkmaarders een goede prestatie leveren tegen één van de hoogvliegers uit de eerste divisie. Jong Ajax deed het minder goed. De ploeg van Dave Vos verloor in eigen huis met 1-2 van TOP Oss.

Damienus Reverson in actie voor Jong AZ - Orange Pictures

Normaal gesproken beschikt Maarten Martens bij wedstrijden op de maandagavond over een paar spelers uit de hoofdselectie. Dit keer niet, vanwege de Europese uitwedstrijd van AZ tegen Lazio. Toch hielden de zeer jonge spelers van de Belgische coach prima stand tegen Willem II. Scoreverloop Al begon de wedstrijd voor Jong AZ vrij dramatisch. Na twintig minuten keken de Alkmaarse talenten tegen een 0-2 achterstand aan op het trainingscomplex in Wijdewormer. Onder meer door een benutte penalty van Jizz Hornkamp uit De Rijp. Na rust ging het beter en kwam Jong AZ via Jurre van Aken in de 55e minuut weer terug in de wedstrijd. Lange tijd leek het erop dat het daarbij bleef, maar daar was ineens Jayden Addai in de 91e minuut. De invaller schoot zijn team naar de 2-2 eindstand. Door dit gelijke spel staat Jong AZ achtste op de ranglijst. Vrijdag gaan de mannen van Martens naar het oosten van het land voor de ontmoeting met nummer twee Heracles Almelo.

Basisopstelling Jong AZ: Deen; De Jong, Postma , Stam, Beukers; Kwakman, Smit, Griffith; Kewal, Reverson, Daal Tekst loopt door onder de foto.

Silvano Vos in actie voor Jong Ajax - Orange Pictures

Jong Ajax is bezig aan een matig seizoen. Dat bleek maandagavond ook weer. Ondanks de aanwezigheid van spelers als Kian Fitz-Jim, Jorrel Hato, Youri Regeer, Francisco Conceicão en Lorenzo Lucca bleek TOP Oss te sterk. Kay Tejan Net als Jong AZ kwam Jong Ajax ook met 2-0 achter, mede door een treffer van Kay Tejan. De voormalig speler van FC Volendam speelde eerder dit seizoen nog in Moldavië voor FC Sheriff. In de winterstop keerde hij weer terug bij de Ossenaren en dus met succes. Vlak na de goal van Tejan deed Jong Ajax via Kristian Hlynsson nog wat terug, maar daar bleef het bij. Al kregen Conceicão en Lucca nog wel grote kansen. Door het verlies blijft Jong Ajax de nummer zeventien van de ranglijst. Vrijdag gaan de mannen van trainer Dave Vos naar FC Eindhoven.

Basisopstelling Jong Ajax: Setford; Regeer, Aertssen, Hato, Baas; Vos, Fitz-Jim, Hlynsson; Conceicão, Lucca, Van Axel Dongen