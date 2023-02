Verwarde man (24) uit Grootebroek opnieuw langer vast: "Ik ga je vermoorden, doodmaken"

De 24-jarige man die vorig jaar voor angstige momenten zorgde op een schoolplein in Grootebroek, blijft langer vast zitten. Tot twee keer toe had hij een juf en schoolkinderen met de dood bedreigd, uitgescholden én mishandeld. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten.

De 24-jarige M. A. zit al sinds november in voorarrest in de gevangenis van Vught, nadat hij tweemaal het schoolplein van basisschool ’t Vierspan in Grootebroek opstormde en daar voor flink wat angstige momenten zorgde. "Ik ga je vermoorden, doodmaken", riep hij terwijl hij een mes uit z'n zak pakt en deze omhoog houdt. Een 12-jarige meisje, Noah, werd bedreigd met een mes en in het gezicht geslagen.

De advocaat van de verdachte pleitte in de rechtbank van Alkmaar voor directe opschorting van de voorlopige hechtenis, in afwachting van de behandeling van de zaak. De officier van justitie ging hier niet in mee en wil dat M.A. voorlopig vast blijft zitten. Volgens haar heeft de psychiater een 'extra onderbouwing' van een psycholoog nodig om zijn behandeling en diagnose vast te kunnen stellen.

Keert niet terug in woning

De familie van Noah was ook aanwezig bij de zitting en vroeg achteraf geschrokken wat er gebeurt als M. A. weer vrij komt. Dit omdat hij dan mogelijk ergens anders in de gemeente moet worden gehuisvest. Zowel de officier van justitie als de rechtbank konden de stiefmoeder daar geen antwoord op geven.

Het is een vraag die veel bezorgde ouders begin december tijdens een bijeenkomst ook al hadden. "We zetten er met de volle honderd procent op in dat de man daar niet terugkomt. Iedereen die ik daar de afgelopen weken over heb gesproken, is het daar mee eens. Alleen kan ik het niet voor de volle honderd procent garanderen", vertelde burgemeester Wortelboer eerder tegen NH Nieuws. De gemeente Stede Broec laat desgevraagd weten dat het is uitgesloten dat de man terugkeert in zijn eigen woning tegenover het schoolplein.

M. A. blijft in elk geval nog tot 8 mei in voorarrest zitten, als er opnieuw een tussentijdse zitting plaatsvindt. De rechtbank in Alkmaar beslist die middag dan over het verdere verloop van de zaak. Pas na deze zitting kan de zaak inhoudelijk worden behandeld, omdat het onderzoek van de psychiater nog ontbreekt.