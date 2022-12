Verwarde man die leerlingen en juf bedreigde in Grootebroek drie maanden langer vast

In de herfstvakantie loopt de 24-jarige verwarde man het schoolplein van basisschool 't Vierspan in Grootebroek op met een mes. Hij bedreigt meerdere spelende leerlingen. Daarnaast wordt de 12-jarige Norah geslagen door hem. De man - die tegenover de basisschool woont - heeft een aantal uur vastgezeten, maar komt weer op vrije voeten.

Precies een maand later gaat het weer fout. De verwarde man rent opnieuw schreeuwend het schoolplein op. Leerlingen van groepen 7 en 8 zijn net aan het buitenspelen. Als de leerlingen naar binnen worden gebracht, krijgt een juf de volle laag en wordt ze bedreigd.

De man wordt overmeesterd door twee beveiligers die undercover zijn, waarna de politie hem inrekent. De maat is vol voor de ouders en omwonenden. Er moet worden ingegrepen: "Mijn kinderen zijn echt bang. Ze durven niet meer naar school. Ze durven zelfs niet eens meer zonder mij naar buiten", vertelt een bezorgde moeder aan NH Nieuws over de situatie. Wat haar betreft kan dit zo écht niet langer.

Gedwongen zorg?

Burgemeester Ronald Wortelboer liet eerder al weten dat het 'zeer onverstandig' is als de man op korte termijn terugkeert naar zijn huis in Grootebroek. "Dat is niet goed voor de rust in de buurt, op de school en voor hemzelf. Maar een burgemeester kan niet zomaar iemand uit zijn huis zetten."

"We kunnen ook niet zomaar gedwongen zorg opleggen", legt hij uit. "Zodra ik vanuit de zorg het signaal krijg dat gedwongen opname op last van de burgemeester nodig is, zal ik dat besluit nemen."

Besloten bijeenkomst

De ouders van de leerlingen die op 't Vierspan en kinderdagverblijf Berend Botje zitten, worden vanavond in een besloten bijeenkomst bijgepraat over de situatie.