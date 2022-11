Burgemeester over verwarde man Grootebroek: "Zeer onverstandig als hij snel terugkeert"

De burgemeester laat in een verklaring weten dat hij het heel naar vindt wat er is gebeurd op het schoolplein. "Dit heeft een enorme impact op de kinderen, ouders en leerkrachten." Wortelboer heeft uitgebreid met de leraren gesproken, zegt hij. "Zij zijn enorm geschrokken en zetten de zorg voor het kind bovenaan. Laat ik klip en klaar zijn: de school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor alle kinderen."

De burgemeester verzekert dat de dienstdoende instanties druk bezig zijn met de afhandeling van het incident. "De persoon is aangehouden en politie en justitie beoordelen wat de vervolgstappen zijn. Er zijn inmiddels twee serieuze incidenten geweest, ik neem aan dat dat zal meewegen." Ook gaan de bevoegde zorginstanties kijken naar wat er nu met de 24-jarige man moet gebeuren.

Geen snelle terugkeer

Wortelboer denkt dat het "zeer onverstandig" is als de persoon op korte termijn terugkeert naar zijn huis in Grootebroek. "Dat is niet goed voor de rust in de buurt, op de school en voor hemzelf. Maar een burgemeester kan niet zomaar iemand uit zijn huis zetten."

"We kunnen ook niet zomaar gedwongen zorg opleggen", legt hij uit. "Zodra ik vanuit de zorg het signaal krijg dat gedwongen opname op last van de burgemeester nodig is, zal ik dat besluit nemen."

Reactie woningbouwcorporatie

De man zit al enige jaren in een huurwoning van woningcorporatie Woonschakel, tegenover de school. "We sluiten onze ogen niet voor de situatie", vertelt directeur Albert Gieling. Hij heeft vandaag al kort gesproken met de burgemeester. Gieling gaat verder in overleg met gemeente en andere instanties om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar zegt hij: "Het incident was in de openbaar gebied, daar kunnen wij als woningcorporatie niet op acteren. Er zijn wettelijke beperkingen."

Buurtbewoners hebben volgens Gieling tot het eerste incident nooit geklaagd over de man. "Eerder was er voor ons als woningcorporatie geen reden om stappen te ondernemen."