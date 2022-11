Verwarde man die kinderen met mes bedreigde, rent opnieuw schoolplein in Grootebroek op

Opnieuw is het misgegaan op basisschool 't Vierspan in Grootebroek. Een verwarde man die tegenover de school woont en eerder kinderen bedeigde met een mes, rende vanmiddag schreeuwend het plein op. De kinderen waren net aan het buitenspelen. De man is aangehouden.

Verwarde man aangehouden na bedreiging bij basisschool 't Vierspan in Grootebroek

Moeder Stephanie is woest. "Opnieuw is hij vanmiddag het schoolplein schreeuwend opgerend. Waarschijnlijk in een psychose", vertelt ze. Op dat moment speelden groep 7 en 8 buiten op het plein. "Leerkrachten hebben gelijk 112 gebeld. De kinderen zijn naar binnen gebracht. Een onderwijzer kreeg de volle laag van de man", aldus directeur Durk Stoker. "De verwarde man is overmeesterd door twee undercover beveiligers. Politie heeft hem meegenomen", vertelt Stoker verder. De 24-jarige man zit nog vast.

De politie nam de verwarde man mee - Aangeleverd

Kinderen opgehaald De ouders van de kinderen zijn allemaal geïnformeerd en de kinderen zijn gelijk opgehaald. Zelf heeft Stephanie twee dochters op school. Haar jongste was met de kleuters mee naar het Pietendorp in het Zuiderzeemuseum. "Die kregen het bericht dat ze nog maar wat langer van school weg moesten blijven. De politie was toen nog bezig de man op te pakken." Ouders zijn erg boos, vertelt vader Roy. Zijn dochter werd eerder geslagen door de verwarde man. Zij was vanmiddag aan het buitenspelen toen hij het schoolplein oprende. "Ze belde mij in paniek op. Ze sloeg dicht toen ze de man zag staan."

In de herfstvakantie liep de 24-jarige verwarde man het schoolplein op met een mes. Hij bedreigde meerdere spelende kinderen. Daarnaast werd de 12-jarige Norah geslagen door de man. De man - die tegenover de school woont - heeft een aantal uur vastgezeten, maar kwam weer op vrije voeten. De school zette daarop extra beveiliging in. Burgemeester Wortelboer liet weten er alles aan te doen om de rust in de wijk te laten terugkeren, maar dat het door regelgeving niet mogelijk is de desbetreffende inwoner verplicht op te nemen of elders te huisvesten.

"Als ik op mijn werk zit, dan wil ik de garantie hebben dat mijn dochter veilig op school zit. Maar blijkbaar is dat niet zo, dat vind ik ernstig", vertelt Roy boos. "Straks gaan ouders voor eigen rechter spelen, dat wil je ook niet." Er moeten dus volgens de ouders, maar ook volgens de school zo snel mogelijk maatregelen genomen worden. "Het ligt niet in onze hand. We zijn afhankelijk van andere organen die besluiten moeten nemen. We moeten afwachten wat daar uitkomt." Slachtofferhulp Met de leerkracht gaat het goed, aldus Stoker. Hij onderhoudt het contact met de ouders om op de hoogte te blijven hoe het met de leerlingen gaat. Slachtofferhulp wordt ingeschakeld, als het nodig is. Het vorige onderzoek naar de man was al afgerond, liet de politie eerder weten. In januari zou hij voor moeten komen. De gemeente komt vanmiddag nog met een reactie op het incident.