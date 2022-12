Veel vragen en emotie, maar ook rust op bijeenkomst na verwarde man op schoolplein

Tientallen ouders zijn aan het begin van de avond afgekomen op een bijeenkomst van de gemeente Stede Broec, kinderopvang Berend Botje en school 't Vierspan. Die werd gehouden, nadat eerder deze herfst een verwarde man tot twee keer aan toe zorgde voor een gevaarlijke situatie op het plein van de school in Grootebroek. De eerste keer bedreigde hij zelfs kinderen met een mes.

"De bijeenkomst is rustig en ordelijk verlopen", aldus burgemeester Ronald Wortelboer. Roy Boogaard, een van de aanwezige ouders, erkent dit. Maar zegt ook: "er waren veel boze ouders, met goede vragen." Zijn uiteindelijke oordeel over de bijeenkomst is dat het "bevredigend" was. De ouders hebben vanavond te horen gekregen dat de man nog negentig dagen vast blijft zitten en dat zijn gedrag wordt onderzocht door een forensisch psycholoog. Na negentig dagen bepaalt de rechter vervolgens wat er moet gebeuren. "Dat kan van alles zijn", aldus burgemeester Wortelboer. "Je kunt denken aan gedwongen opname, begeleidend wonen, maar ook zelfstandig wonen met bepaalde voorwaarden." Veel vragen Komt de man dan terug in zijn huurwoning tegenover het schoolplein? Dat is een van de bezorgde vragen die ouders hadden. "We zetten er met de volle honderd procent op in dat de man daar niet terugkomt. Iedereen die ik daar de afgelopen weken over heb gesproken, is het daar mee eens. Alleen ik kan niet de volle honderd procent garanderen", vertelt Wortelboer.

Maar er waren ook andere vragen, aldus Wortelboer. Bijvoorbeeld: wat als de man straks ergens anders woont en alsnog weer naar het schoolplein komt? En hoe kan er gezorgd worden dat er niet weer een andere verwarde man bij school komt wonen? Maar ook: hoe zit het nu met de reputatie van de school? "Allemaal legitieme vragen", aldus de burgemeester. Waar hij niet overal gelijk antwoord op kon geven. Wortelboer vond het fijn dat iedereen constructief meedacht. "Maar ook dat er inzicht was dat deze man inwoner is van de gemeente en die daar ook verantwoordelijk voor is." Veiligheid moet gegarandeerd worden Roy is blij dat de gemeente heeft aangegeven er alles aan te doen om deze man niet terug te laten keren naar zijn woning. Maar Roy heeft nog een ander doel: namelijk dat de veiligheid op en rondom een school gegarandeerd wordt en er desnoods voorwaarden komen om aan een schoolplein te wonen. Daar heeft hij ook met andere ouders een petitie voor lopen. Burgemeester Wortelboer neemt de garantie van veiligheid op en rondom een school ook mee als onderzoekspunt uit deze bijeenkomst. Daar moet volgens hem ook samen op regionaal, maar ook op landelijk niveau naar gekeken worden. Maar zegt hij: "Gedrag kun je niet altijd voorspellen. Dat maakt het ook lastig. Daarnaast heb ik niet altijd de juiste instrumenten om mensen uit huis te zetten." Burgemeester Wortelboer besluit: "Er is nu rust. Maar we hebben nog niet alle zorgen kunnen wegnemen, maar het is ook nog niet klaar."