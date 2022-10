Norah (12) en andere kinderen bedreigd met mes op schoolplein: "Ze is getraumatiseerd"

Op het schoolplein van basisschool 't Vierspan in Grootebroek heeft een verwarde man gisteren een aantal kinderen bedreigd met een mes. De 12-jarige Norah Boogaard is ook door de man in haar gezicht geslagen. "Hij pakte daarna zijn mes en zei dat hij haar langzaam dood zou maken", vertelt een geschrokken vader Roy aan WEEFF/NH Nieuws. Een 24-jarige man is door de politie aangehouden. Zijn mes is in beslag genomen.

Roy heeft aangifte gedaan van de mishandeling en bedreiging. Hij roept omstanders op om hetzelfde te doen. "Ik zou willen dat iedereen die iets weet van deze man naar de politie stapt. Dan kan er hopelijk iets aan gedaan worden, want dat is tot nu toe niet gebeurd."

Toen de man naar de spelende Norah liep, gaf hij haar een paar klappen in het gezicht. Daarna trok hij zijn mes en bedreigde haar. "Daarbij heeft 'ie gezegd dat hij haar langzaam dood zou maken", vertelt Roy, de vader van Norah. "Norah is daar enorm van geschrokken. Ze is huilerig en verbaasd dat een volwassene zo naar haar toe is gelopen om haar te bedreigen met een mes. Ze heeft ons verteld dat ze niet meer buiten durft te spelen. En naar school gaan durft ze nu ook niet meer. Net als wij is ze hierdoor erg getraumatiseerd."

De 12-jarige Norah was gisteren met een aantal vriendjes aan het spelen op het schoolplein van 't Vierspan in Grootebroek, toen een verwarde man opeens het plein op kwam lopen. Met een mes bedreigde hij meerdere kinderen.

De verdachte is gisteren opgepakt door de politie. Een woordvoerder bevestigt aan WEEFF/NH Nieuws dat het gaat om een 24-jarige man uit Grootebroek. Ook is er een mes in beslag genomen. Hij is vandaag weer vrijgelaten. Aan Norah is er slachtofferhulp geboden.

Een omstander kon tijdens de mishandeling en bedreiging tussenbeide komen en de verwarde man bij Norah weghalen. "Daarmee heeft zij erger kunnen voorkomen", aldus Roy. "We zijn superblij dat ze de situatie enigszins heeft kunnen redden. Mijn ex-vrouw is vanmiddag met Norah naar haar toe gegaan om haar te bedanken."

Roy: "We hopen dat er nu iets gedaan mee kan worden. We moeten niet wachten tot het echt een keer fout gaat. Dit had voorkomen kunnen worden, als er niet eerder was ingegrepen."

"De man is bekend bij de GGZ. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd is. De buren hebben er al meerdere keren over geklaagd, maar ook mensen uit de omgeving", weet Roy. "Hij woont letterlijk op een paar meter van het schoolplein af."

Want in het verleden is er al eerder aangifte gedaan tegen deze man, laat Roy weten. Hij is toen opgepakt door de politie, maar werd wegens onvoldoende bewijs na een dag alweer vrijgelaten.

Brief naar ouders kinderdagopvang

Medewerkers en kinderen op de naastgelegen kinderdagopvang, Berend Botje, hebben het voorval niet gezien. Directrice Gaby Alberts vertelt dat ze op dat moment binnen in het verblijf waren en geen zicht hadden op het schoolplein. Wel is Alberts geschrokken van het voorval.

"Het is héél naar wat er gebeurd is", zegt ze daarover. "De kinderen die er wel bij waren zijn dan ook erg geschrokken. We hebben als opvang vandaag contact gehad met een wijkagent en de gemeente. Daarnaast hebben we alle ouders een brief gestuurd om ze volledig te informeren en te laten weten dat we met de kinderen in gesprek zullen gaan."

Veiligere omgeving schoolplein

Ook directeur Durk Stoker van basisschool 't Vierspan is geschrokken van wat zich gisteren heeft afgespeeld op zijn schoolplein. "Het is verschrikkelijk dat dit gebeurd is", vertelt Stoker.

Stoker laat net als Alberts weten in gesprek te willen gaan om te kijken hoe ze het schoolplein een veiligere omgeving kunnen laten zijn voor de kinderen. "Daarbij gaan we kijken naar goed toezicht, zodat de kinderen ook onder schooltijd veilig buiten kunnen spelen." Ook laat hij weten dat hij hoopt dat de kinderen na de vakantie goede begeleiding kunnen krijgen op de basisschool en kinderdagopvang.