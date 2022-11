Zorgen in buurt Grootebroek groeien na tweede actie verwarde man op schoolplein

Bewoners van de buurt rond basisschool 't Vierspan in Grootebroek zijn bang dat de man die al twee keer eerder het schoolplein dreigend oprende, opnieuw voor onrust (of erger) zorgt. Dat vertellen bewoners, onder wie kinderen, vandaag voor de camera van NH Nieuws. "Kinderen lastigvallen, dat kan niet."

