Ouders eisen veilige buurt en starten petitie na mishandeling basisschool Grootebroek

Een petitie en een eigen burgerwacht? Machteloos en ongehoord voelen de ouders zich die deze week een gesprek hadden over de veiligheid van hun kinderen op basisschool 't Vierspan in Grootebroek. Zij gaan over tot actie. "We lopen tegen een hoge muur op van instanties die naar elkaar wijzen. Laten we hopen dat we straks geen stille tocht hoeven te lopen, omdat achteraf de situatie toch verkeerd is ingeschat", zegt vader Roy, wiens 12-jarige dochter bedreigd werd met een mes .

De deur van school is overdag op slot en dagenlang stond er een beveiliger bij school. Extra toezicht en politie is ingezet om de rust weer te laten terugkeren. Maar gezien de verdachte tegenover de school woont, blijft de situatie volgens vader Roy gespannen en onverantwoord. Samen met een groep ouders en omwonenden maken zij zich hoogst ongerust nadat vorige week een verwarde man opeens het schoolplein op liep en meerdere kinderen met een mes bedreigde.

Met een petitie eisen de ouders dat de buurt veilig wordt, met effectieve maatregelen voor de langere termijn. Ruim 250 mensen hebben hun handtekening gezet. "Veiligheid moet geen optie zijn, maar een garantie. We gaan steeds harder kloppen op de deur, dan maar zo via een petitie", aldus Roy.

Gesprek

Want na een gesprek begin deze week met de politie en een bijeenkomst op school, zitten ouders met meer vragen dan antwoorden, zegt vader Roy. "We zijn boos vanuit onmacht en voelen ons niet gehoord. Er is vooral benadrukt wat er juridisch niet mogelijk is en omdat er geen dossier is van de verdachte, kan er niks gedaan worden."

Hij vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat de verdachte na 6 uur werd vrijgelaten. "En dat zonder restricties. Hij mag dus gewoon op het schoolplein komen of bij andere scholen." Heldere afspraken, een beleidsplan voor de sociale huurwoningen tegenover school en het herplaatsen van bewoners, is wat de ouders met de petitie willen bereiken.

Burgerwacht

"Dat het nodig is om een beveiliger bij een basisschool neer te zetten, zegt mij dat er meer speelt dan wij weten. Waarom moet deze man die tegenover de school woont anders 24/7 bewaakt worden?", vraagt moeder Stephanie zich af. Uit angst bleven haar twee dochters afgelopen maandag thuis.

"Ik vind het heel eng om ze naar school te brengen. Er moet nu iets gebeuren. We kijken of we een burgerwacht kunnen opzetten, waarbij een aantal ouders elkaar afwisselen en op het schoolplein surveilleren. Maar wat nou als het echt mis zou gaan? Een kogel houd ik ook niet tegen."

De beveiliging stond er tot woensdagmiddag wacht te houden voor de school, vervolgt Roy. "De beste man is vier dagen geobserveerd, dat is dan 'voldoende'. Hij heeft zich een week gedragen. Als er een camera op mijn snufferd staat, zou ik ook geen bank overvallen of dingen doen die niet mogen."

Overlast meldingen

Hij sprak met alle betrokken instanties en met omwonenden. Die zouden al vaker melding hebben gemaakt van de overlastgevende man. Maar de gemeente Stede Broec weet van niets. "Vanuit de wijk zijn bij de gemeente niet eerder signalen ontvangen over deze inwoner. Daarom hebben we dit niet op voorhand kunnen signaleren", laat burgemeester Ronald Wortelboer weten.

Door wet- en regelgeving is het volgens de gemeente in deze situatie niet mogelijk om de inwoner verplicht op te nemen of elders te huisvesten. Hij laat weten dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een structurele oplossing. "We hebben een zorgplicht naar al onze inwoners. Dat betekent in dit geval dus ook naar desbetreffende inwoner. [...] Hij wordt op dit moment gemonitord door de instanties. Dit proces moet leiden tot de juiste zorg voor deze persoon. Zodat de rust in de wijk weer terug kan keren."

Onrust en onmacht

Hij begrijpt de zorgen die bij de ouders leven en heeft na het voorval contact gehad met Norah en haar vader, de school en het kinderdagverblijf. "Het incident op het schoolplein is een verdrietige gebeurtenis. Het heeft een grote impact op het meisje en de andere kinderen die op dat er op moment speelden. We begrijpen hun gevoel van onmacht en onbegrip voor de situatie. Het heeft ook geleid tot veel onrust in de buurt."

Voor Roy's dochter Norah staat het leven nog steeds op zijn kop. "Ze zit thuis angtsvallig op de bank. De impact is enorm. We hebben slachtofferhulp gevraagd, daar heeft ze goede begeleiding van. Die gaan ook mee naar school."

Onderzoek afgerond

Met de petitie willen de ouders dat er gedegen buurtonderzoek komt. En dus een dossier, waardoor er mogelijk wel stappen gezet kunnen worden. Roy: "Ik ga het niet laten rusten voor de buurt, we gaan net zolang door totdat er gehoor gegeven wordt. Als deze man gepaste zorg al had gehad, was de hele zaak er misschien niet geweest."

Burgemeester Wortelboer erkent dat de gemeente beperkte mogelijkheden heeft om in dit soort situaties te handelen. Er is volgens hem sprake van een breder probleem waardoor veel gemeentes vaker te maken krijgen met overlast door verwarde personen.

"Op landelijk niveau zijn keuzes gemaakt die ertoe hebben geleid dat zorg en hulpverlening zo veel mogelijk vormgegeven wordt in de eigen woonomgeving. De zorgverlening in Nederland is in principe op vrijwillige basis. Zelfbeschikkingsrecht is een groot goed en gedwongen zorg is de uitzondering. We vinden dit een zorgelijke ontwikkeling."

De politie laat in een reactie weten dat het onderzoek inmiddels is afgerond en binnenkort aan het Openbaar Ministerie wordt overhandigd. De burgemeester roept inwoners op overlast te melden bij de politie of in geval van zorgelijk situaties (verward gedrag, vervuiling) bij de gemeente, wijkconsulent of GGD.