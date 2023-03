Hilversum helpt Oekraïne: zo stond de samenleving het afgelopen jaar op

Eén jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen, wat Europa’s grootste vluchtelingencrisis na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. Hilversummers bleven niet stilzitten en maakten zich meteen hard om de gevluchte Oekraïners te helpen. Er werden vele burgerinitiatieven opgezet en al gauw werd de opvang geregeld. En deze hulp was bijzonder, omdat het voornamelijk uit de burgers kwam in plaats van de gemeente.

Zes studenten van de School voor Journalistiek nemen de Hilversumse opvang voor NH Nieuws onder de loep en kijken terug hoe het afgelopen jaar vele initiatieven ontstonden.

Veel Hilversummers

De studenten spreken daarbij Hilversummers die zich actief hebben ingezet voor de Oekraïense vluchtelingen. Maar gaan ook in gesprek met de Oekraïners zelf, die hun verhaal delen over het leven en wonen in Hilversum en de impact van de oorlog op hun leven.