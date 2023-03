Kast vol Oekraïense kinderboeken doet vluchtelingen oorlog vergeten: “Minder nachtmerries door het lezen”

De Hilversumse bibliotheek kent al een tijdje een flinke collectie Oekraïense kinderboeken. Het gaat om zo'n driehonderd stuks. Dat de boeken er staan is voor een groot deel te danken aan Mariya Lashko. Ze begon klein, maar werkt ondertussen samen met de bibliotheek. Jacqueline Boerebach van de bibliotheek is trots op het project.

De zogeheten ‘geef en neem’-kast is sinds mei vorig jaar in de bibliotheek te vinden. Al was dit volgens Mariya niet gepland: “Ik ging in een van de eerste maanden naar een hotel waar de Oekraïners werden opgevangen. Toen ik daar vroeg waar ik mee kon helpen, zeiden een 4-jarige jongen en een 9-jarig meisje tegen mij: boeken.” En zo gezegd, zo gedaan. Mariya kocht een aantal Oekraïense kinderboeken. Al waren de kinderen in het hotel minder lang zoet met de boeken dan ze op voorhand dacht. “Tja, en toen ging het balletje natuurlijk rollen, want naast deze twee kinderen waren er ook pubers en ouders geïnteresseerd in boeken voor hun kleintjes.” Bibliotheek Door de grote vraag schakelde Mariya snel hulp in van haar omgeving, vrienden, collega’s, buren en haar connecties op social media zorgden ervoor dat haar initiatief 'Geef een boek aan een kind' groter en groter werd. De actie verspreidde zich snel. Mensen kochten nieuwe boeken, maar ook Oekraïners die al in Nederland woonden doneerden bijzondere exemplaren. “Na een paar weken had ik al een collectie van honderd boeken. Ik was echt verrast.”

Dat was ook het moment dat de lokale bibliotheek lucht kreeg van de actie. “Mariya was ook betrokken bij de taallessen hier in de bieb. Toen ik hoorde over de actie, wist ik het meteen: laten we een speciale boekenkast creëren waar alles van het initiatief samenkomt", vertelt Jacqueline. En dat samenkomen gebeurt al volop, vertelt Maria enthousiast: “Toen de boekenkast stond, kwamen er moeders met hun kinderen langs om de collectie te bekijken. En niet alleen uit Hilversum, zelfs uit Soest en Baarn.” Groot succes Dat het initiatief een groot succes is, blijkt naast de hoeveelheid boeken ook uit de diversiteit ervan. Voor jonge en oudere kinderen is er genoeg te ontdekken en te lezen, zelfs de welbekende Harry Potter-boeken zijn te vinden in de rode kast. Een berichtje naar Natalia Sherba en Anna Bilenka, twee populaire Oekraïense schrijvers, was een schot in de roos, vertelt Mariya trots: “Ze vonden het initiatief zo mooi dat ze een aantal gesigneerde boeken opstuurden.”

Mariya is met de fanatiekelingen een Telegramgroep gestart waarin zij regelmatig laat weten als er weer iets nieuws te lezen valt. Inmiddels is deze leesgroep meer dan dat. “Het is inmiddels een soort community geworden. Lezen brengt mensen echt bij elkaar”, zegt ze. Naast het leesplezier is er helaas ook veel verdriet. “Sommige gevers beseffen dit maar al te goed en schrijven soms een persoonlijke boodschap in het boek, iets dat bij een normaal bibliotheekboek natuurlijk niet mag”, vertelt Jacqueline.