Eén jaar oorlog in Oekraïne: zo hielp Hilversum tot nu toe de vluchtelingen

Het is vandaag 24 februari, precies één jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Deze invasie veroorzaakte Europa’s grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met meer dan acht miljoen Oekraïners die het land ontvluchtten. Hilversum heeft zich afgelopen jaar, vergeleken met andere gemeenten in Nederland, op een bijzondere manier ingezet om deze mensen te helpen.

Waar op andere plaatsen in Nederland de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang en coördinatie van de Oekraïners, werd het hier door Hilversummers zelf geregeld. Het dorp bedacht zich geen moment en kwam in actie met diverse burgerinitiatieven. Dit werd later centraal geregeld door het online platform Hilversummers.nl.

De opvang tot nu toe

NH Nieuws blikt de komende weken terug op het afgelopen jaar en kijkt naar de toekomst van Oekraïners in Hilversum. Hieronder volgt een tijdlijn, met daarop de ijkpunten van de belangrijke gebeurtenissen van afgelopen jaar.