Hulp voor Oekraïners in Hilversum centraal geregeld: "Het is echt pionieren"

Platform Hilversummers.nl is het centrale punt in Hilversum voor de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Een blauwdruk om dit allemaal strak en snel in goede banen te leiden is er niet. De noodzaak is groot en de bereidwilligheid is wellicht nog groter, waardoor het overzicht soms lastig te behouden is. Volgens Allard Bentvelsen, mede-initiatiefnemer van dit platform, is het dan ook 'echt pionieren'.

Met elkaar maken we Hilversum mooier. Dat is de filosofie van Hilversummers.nl, het onafhankelijke online-platform, dat in oktober 2021 officieel van start ging. Juist dat uitgangspunt was voor burgemeester Gerhard van den Top reden genoeg om aan te kloppen bij Bentvelsen met de vraag of zij niet het centrale punt wilden zijn voor de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne in Hilversum.

Een simpele vraag waarop het antwoord niet zo eenvoudig was. Bentvelsen geeft aan dat ze er bij het platform goed over na hebben moeten denken. Uiteindelijk was het antwoord een volmondig ja. Het alternatief om passief aan de zijkant te blijven staan, was geen optie, en past ook niet bij het eigen basisprincipe.

Positief verschil

Tegelijkertijd is daar het besef dat deze klus heel omvangrijk en complex is, waardoor het overzicht bewaken een haast ondoenlijk karwei is. "We wisten dat het veel zou zijn. We doen wat we kunnen, juist omdat we denken dat we een positief verschil kunnen maken", luidt de uitleg. "Het is best wel zoeken wat er nodig is en wanneer dat nodig is", is de aanvulling.

De bulk aan mensen die hulp willen verlenen is enorm en het afstemmen met alle partijen die iets willen doen, is een continu proces. Door de waan van de dag voelt het soms als achter de feiten aanrennen. "Het is echt pionieren. Het pad ontstaat door erop te lopen. We moeten wel steeds checken: lopen we de goede kant op?", is de ervaring van Bentvelsen.

Als eerste zocht Hilversummers.nl de partners uit de Hilversumse samenleving op, zoals onder andere Versa Welzijn, Bibliotheek Hilversum, het culturele veld, sportverenigingen en de gemeente. Eerst zorgen voor een goede structuur waarin de deelnemers van elkaar weten wat ze doen, zodat er overzicht is en samenwerking ontstaat. Er zijn nu negen werkgroepen, die zich op diverse terreinen richten.

Expats

Inmiddels heeft zich ook een delegatie van de Russisch-Oekraïense gemeenschap in Hilversum zich gemeld. Deze expats hebben hun hulp aangeboden en spelen een belangrijke bemiddelende rol. Bentvelsen zegt dat het 'superfijn' is dat deze groep in actie kis gekomen en zich heeft aangesloten bij het centrale platform. Volgens hem hebben zij sneller het vertrouwen gewonnen van de vluchtelingen en slechten zij de taal- en cultuurbarrière.