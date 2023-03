De goede band tussen vluchteling Natalia en haar gastgezin leidde tot een succesvol restaurant: “Blijft wel bitterzoet”

Eén jaar geleden vluchtte de Oekraïense Natalia Tkachenko met haar man en zoontje vanuit Donetsk naar Nederland. Eenmaal aangekomen in Hilversum, trokken ze in bij Weronika Gotek-Sapin en haar gezin. Samen openden de twee vrouwen afgelopen november Natalia’s Kitchen: een restaurant vol met Oost-Europese lekkernijen op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Ondanks dat het erg goed loopt, blijft er wel een dubbel gevoel aan hangen.

Weronika had meteen al een goede band met Natalia en haar gezin. Zelf is ze namelijk Pools, wat betekent dat de taal en cultuur erg overeenkomen. "Daarnaast lijkt het eten ook erg op elkaar", zegt ze trots vanachter de toonbank van het restaurant. Ze vond het dan ook geweldig als Natalia en haar man - met hun achtergrond als chef-koks - elke avond een restaurantwaardig gerecht bereidden voor haar en haar gezin.

"Maar op een gegeven moment kookten ze zó veel dat we het zelf niet meer op konden. We moesten dus iets anders gaan bedenken", vertelt Weronika lachend. Na het opzetten van een goedlopende bezorgservice, werd 'Natalia’s Kitchen' in het leven geroepen: een restaurant met enkel en alleen Oost-Europese gerechten én werknemers. Tekst gaat door onder de video.

Anders dan in Nederland Natalia’s Kitchen is overdag geopend als lunchroom, maar een typische Nederlandse lunch met een boterham en kaas zit er hier niet in: "Wij lunchen altijd warm", vertelt Weronika terwijl ze de typisch Oekraïense Borscht-soep serveert. "Sommige Oost-Europese gasten worden wel eens emotioneel als ze hier eten. Ze zien deze gerechten namelijk nooit buiten hun thuisland. Hier kunnen ze er dan toch weer een keer van genieten."

“Bitterballen en frikandellen, die vind ik echt heel erg lekker” Natalia Tkachenko - Oekraïense chefkok bij Natalia's Kitchen

De Oekraïnse chef-kok Natalia vertelt daarbij dat hun keuken juist voor de Nederlanders heel ongebruikelijk was. "We doen ons uiterste best met koken, in de hoop dat ze het lekker vinden. We willen namelijk dat elke inwoner van Hilversum ons eten zal gaan waarderen." En dat is tot nu toe goed gelukt. Ook steeds meer Hilversummers zijn nu bekend met de Oekraïense keuken, en daar heeft Natalia’s Kitchen al een hoop vaste klanten aan overgehouden.

Natalia moest ook erg wennen aan het eten in Nederland. "In Oekraïne heb je bijvoorbeeld vrijwel geen kant-en-klare maaltijden. Ik vond het dus echt heel vreemd om te zien dat er hier soep in blik verkocht wordt. Het smaakt anders en er zit veel vet in." Maar er zijn ook Nederlandse gerechten waarbij er wél water Natalia’s mond gaat lopen: "Bitterballen en frikandellen, die vind ik echt heel erg lekker."

Bitterzoet Weronika en Natalia kijken beiden vol trots terug naar de afgelopen maanden. Ze hadden vorig jaar nooit durven dromen dat ze nu samen in zo’n goedlopende zaak zouden staan. Maar dit succes is ook verbonden aan heel veel verdriet: "Deze zaak was er nooit geweest als er geen oorlog was uitgebroken. Er zit dus een hele mooie, maar ook een hele pijnlijke kant aan", vertelt Weronika.