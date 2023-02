Live NH Sport met Heracles - Telstar en Willem II - Jong Ajax

Halverwege de competitie was Heracles nog de koploper in de eerste divisie en Telstar de nummer tien. Opvallend genoeg pakten de Velsenaren sindsdien meer punten (11) dan de Almeloërs (7) die ook op behoorlijke achterstand zijn gezet door PEC Zwolle. Kortom Telstar is vanavond allesbehalve kansloos.

Vooral het gebrek aan doelpunten breekt Telstar op. Met slechts 26 goals hebben de Witte Leeuwen op Helmond Sport na de minst productieve ploeg in de eerste divisie. Ter vergelijking: Heracles kon de supporters dit seizoen liefst 66 keer laten juichen. In de heenwedstrijd tegen Telstar was het drie keer feest. Na een stroeve eerste helft won Heracles dat duel met 3-0 .

Kijk om 17.10 uur op tv bij NH Sport naar De Aftrap. In onze wekelijkse talkshow is Telstar-verdediger Mitch Apau te gast samen met AZ-speaker Mark Admiraal.

Vorige week morste Heracles punten tegen Willem II (1-1) en die ploeg is vanavond de tegenstander van Jong Ajax. De Amsterdamse beloften draaien een moeizaam seizoen. Afgelopen maandag werd na tien (!) wedstrijden zonder zege eindelijk weer een keertje gewonnen. Dat gebeurde in eigen huis tegen MVV Maastricht (4-2).

Dave Vos op de bank

Een mooie opsteker voor Dave Vos die zijn debuut als trainer op de bank maakte. De 39-jarige coach maakt het seizoen af als opvolger van John Heitinga die naar Ajax 1 is overgeheveld. Eerder dit seizoen eindigde Jong Ajax - Willem II in 1-2.

De Amsterdamse beloften bezetten de vijftiende plaats op de ranglijst; Willem II staat tien plaatsen hoger. Directe promotie is ver weg voor de tricolores, maar via de play-offs maken de Tilburgers kans om volgend seizoen terug te keren in de eredivisie.

De enige keer dat beide teams elkaar in competitieverband troffen was op 30 maart 2014. Tobias Sana zette de Amsterdamse beloften vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar na negentig minuten was de eindstand 7-1.

Tekst gaat verder onder de foto.