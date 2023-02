Snel doelpunt Min niet voldoende voor volle buit Telstar

Telstar won maandag nipt van Jong FC Utrecht (1-0) en wilde dat goede gevoel doorzetten tegen Jong PSV. Anwar Bensabouh ontbrak in de basisopstelling. Hij was maandag nog de aanvoerder, Glynor Plet kreeg de voorkeur. De Velsenaren begonnen uitstekend.

Zo goed als het begin van de eerste helft was van Telstar, zo zwak was de tweede. Voordat de supporters goed en wel op hun plekje zaten, lag de bal al in het netje. Na een voorzet van Mylian Jiménez kopte Simon Colyn raak: 1-1. Trainer Mike Snoei greep hard in en haalde drie spelers naar de kant. Onder meer Koen Blommestijn maakte zijn rentree na vier maanden blessureleed.

Die wissels hadden snel effect, want Ozgur Aktas kopte enkele minuten later bijna raak. Blommestijn kreeg de grootste mogelijkheid van de tweede helft. De invaller had de bal voor het inkoppen, maar zijn inzet ging net naast de paal. Ondanks de zes minuten (!) durende blessuretijd werd er niet meer gescoord.

