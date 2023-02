Uiterst zakelijk Telstar neemt drie punten mee uit Utrecht

Op bezoek bij Jong FC Utrecht heeft Telstar de volle buit gepakt. In een matig duel van beide kanten bleek een droge knal van Tom Overtoom voldoende voor de winst: 0-1. Door de zege staat Telstar op een gedeelde achtste plek in de eerste divisie met Jong AZ.

Telstar wilde de knappe zege op De Graafschap, anderhalve week geleden, een goed gevolg geven. Trainer Mike Snoei had verwacht dat het moeilijk spelen was op het veld bij Jong Utrecht en die voorspelling kwam uit. Voor de rust hadden de Witte Leeuwen veel meer balbezit, maar deden er te weinig mee.

Utrecht kreeg zelfs de beste kansen. Zo werd een mogelijkheid van Mees Rijks net gekeerd door Ronald Koeman Jr. Even later werd een inzet van de thuisploeg in de kiem gesmoord. Telstar kwam niet verder dan een vrije trap van Tom Overtoom, die in twee instanties naast, ging.

