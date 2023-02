Kewal helpt Jong AZ met twee treffers aan simpele zege

Ricuenio Kewal drukte na zeven minuten al zijn stempel op de wedstrijd. Hij kwam naar binnen op het randje van het strafschopgebied en krulde de bal in de kruising: 1-0. Hierna duurde het even, voordat er mogelijkheden waren voor beide ploegen. Doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro moest wel redden na een goede kans voor Evangelos Patoulidis.

Faris Hammouti kreeg na een halfuur ook een aardige schietkans. Deze bal ging over het doel. Daarvoor was een stiftje van Mexx Meerdink al naast gegaan. Het venijn zat in de staart, want er vielen nog twee doelpunten in de laatste vijf minuten. Eerst tikte Joey Konings de bal uit een corner achter zijn eigen doelman, maar zorgde in blessuretijd voor de aansluitingstreffer: 2-1.

