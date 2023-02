Trainer Jansen verwacht meer 'persoonlijkheid' van AZ tegen 'onverzettelijk' Feyenoord

"We gaan ons meten met één van de betere ploegen in de eredivisie", trapt trainer Pascal Jansen af in de voorbeschouwing naar de wedstrijd tegen Feyenoord. In een bomvolle Kuip neemt AZ het morgenavond op als nummer twee op tegen de Rotterdamse koploper. "We kijken ernaar uit."

AZ-trainer Pascal Jansen kijkt enorm uit naar kraker tegen Feyenoord - NH Nieuws

"Mooie eigenschap van Feyenoord vind ik de onverzettelijkheid van de ploeg", vertelt Pascal Jansen in een bomvolle persruimte op het AZ-trainingscomplex. "Dat bewees Feyenoord de laatste weken wel een aantal keren toen ze vanuit verslagen positie weer terug kwamen." Persoonlijkheid tonen "In de thuiswedstrijd waren wij niet helemaal onszelf, daarin hebben we voor morgenavond wel een uitdaging." Eerder dit seizoen verloor AZ met 1-3 in Alkmaar. Via Jens Odgaard kwam de ploeg van Jansen nog wel op voorsprong, maar de drie punten gingen terecht mee naar Rotterdam. "Nu hebben we naar elkaar uitgesproken dat we in de Kuip veel meer onze eigen persoonlijkheid willen tonen." Tekst loopt door onder video.

AZ-trainer Pascal Jansen wil dat zijn ploeg zichzelf is tegen Feyenoord - NH Nieuws

Gehavende teams Het verschil tussen Feyenoord en AZ is twee punten, bij winst gaan de Alkmaarders aan kop in de eredivisie. In die strijd kan Jansen niet beschikken over Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Dani de Wit, Maxim Dekker en Zinho Vanheusden. Één speler keert wel terug in de selectie na een blessure, dat is Djordje Mihailovic. Ook tegenstander Feyenoord mist veel belangrijke krachten als Orkan Kokcü, Justin Bijlow, Gernot Trauner en Sebastian Szymanski. "Het is de realiteit, maar het is niet zo dat ik er blij van word dat ze spelers missen." Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen over de blessures bij AZ en Feyenoord - NH Nieuws

De twee behoorlijk gehavende teams trappen morgenavond om 21.00 uur af. Of AZ de nieuwe koploper wordt van de eredivisie kun je na afloop terugvinden op deze site.