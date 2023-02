Voor Tom Overtoom telt alleen het resultaat in strijd om play-offs

Een saaie pot tegen Jong FC Utrecht werd door Telstar omgezet in een winstpartij, 0-1. Drie hele belangrijke punten in de strijd om de play-offs. Doelpuntenmaker Tom Overtoom: "Je moet vooral kijken naar het eindresultaat en daar mogen we tevreden over zijn."

Tom Overtoom: "Neutrale toeschouwer is in de rust vertrokken" - NH Sport / Milton Pus

De vreugde over de zege was er ondanks de weinig kansen niet minder om. "Deze wedstrijden tellen ook mee, deze punten hebben we hard nodig in de strijd om de play-offs", weet Overtoom. "Je staat nu ook op het veld, dit is niet het makkelijkste veld om op te spelen. Utrecht had er ook last van. Ik denk dat we het goed onder controle hadden." Tekst gaat verder onder video

Mike Snoei: "Ze wilden per se winnen vandaag en dan is die ene goal genoeg." - NH Sport / Milton Pus

Trainer Mike Snoei: "Jong FC Utrecht stond achter, maar zette niet eens druk op onze achterhoede. Dat verbaasde mij enorm. Dan wordt het lastig om het uit te breiden." Na maanden blessureleed keerde Koen Blommestijn terug in de selectie. Snoei gaf hem echter geen speelminuten. "Het was voor mij geen abc'tje om Koen mee te laten doen. We hebben nog meer spelers. Het is vooral een fantastische prestatie, dat hij er weer bij is."

Mike Snoei over Koen Blommestijn: "Hij is er vier maanden uit geweest, dus we nemen stapje voor stapje." - NH Sport / Milton Pus