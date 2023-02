Witte Leeuw in Almelo: "Telstar gaat met een 2-0 overwinning terug naar IJmuiden"

Telstar zit al zo'n 35 jaar in het hart van Sebastiaan Weel, maar inmiddels woont de Telstar-fan in Almelo. Dat is de stad waar zijn vrouw is opgegroeid en zij is groot fan van Heracles. Vanavond staan beide teams tegenover elkaar. "Thuis gaat het er al de hele week over", zegt Sebastiaan.

"Onze dochters zijn ook voor Heracles dus ik ben in minderheid thuis, maar Telstar gaat met de overwinning naar huis. Mike Snoei (trainer Telstar red.) heeft het beter op de rit dan de trainer van Heracles. In Almelo hebben ze een zeer goede eerste seizoenshelft gehad, maar sinds de wedstrijd tegen Jong AZ (1-1) gaat het zeer stroef. De Scandinavische buitenspelers zijn heerlijk uit vorm en tactisch is het niet sterk bij de trainer van Heracles."

Als Telstar een keer wil winnen in Almelo, dan is vrijdagavond dus de uitgelezen kans volgens Weel. De geboren IJmonder roemt de inbreng van trainer Mike Snoei. "Hij heeft een paar goede spelers zoals Apau en Oude Kotte naar Velsen-Zuid gehaald. Als je nu met Telstar in de middenmoot staat en je doet mee voor de play-offs, dan verdient dat een compliment".

Weel voorspelt denkt dat Telstar gaat verrassen in Almelo. "Telstar gaat met een 2-0 overwinning de bus in richting IJmuiden. In de eerst helft maakt Christos Giousis er één en in de tweede helft gaat Glynor Plet zijn oude club pijn doen door de wedstrijd te beslissen."

35 jaar lang Telstar-fan

De liefde voor Telstar is al lang aanwezig bij Sebastiaan. Als 10-jarig jongetje mocht hij een keer penalty's nemen in het Telstar-stadion tegen Florian Vyent. Sindsdien is hij groot fan van de club. "Een paar jaar later werd ik door mijn buurman meegenomen en zo is de liefde voor Telstar gegroeid. Het is een gevoel. Het pakt je of het pakt je niet. Anders voetbalsupporters zullen het begrijpen. Er ontstaan vriendschappen en zo word je hartstochtelijk Telstar-fan."

