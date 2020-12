Dicky Sintenie (83): "Telstar gaat boven eigen verjaardag"

Telstar - Cambuur Leeuwarden

Dicky Sintenie is Telstar-fan in hart en nieren. Normaliter is ze op wedstrijddagen gastvrouw in de business ruimte. Door de corona kijkt ze nu de wedstijden via de televisie. "Verschrikkelijk". NH Sport was vrijdag aanwezig bij Telstar - Cambuur Leeuwarden en legde vast hoe fanatiek "tante Dicky" is. Dit leverde een hoop oerkreten op van de 83-jarige...