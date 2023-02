Eén van deze zeven ploegen wordt de tegenstander van AZ in de Conference League

AZ gaat vrijdagmiddag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders waren als groepswinnaar al geplaatst, maar weten nu pas de mogelijke opponenten in het Europese toernooi.

Doordat AZ voor de winterstop als groepswinnaar eindigde in de poule met FC Vaduz, Apollon Limassol en Dnipro-1 heeft het nu een beschermde status. Dat betekent dat het de sterkste teams ontloopt.

De mogelijke tegenstanders van AZ zijn de volgende zeven clubs. Anderlecht (Bel), Lazio Roma (Ita), Fiorentina (Ita), AEK Larnaca (Cyp), Sheriff Tiraspol (Mol), FC Basel (Zwi) en Lech Poznan (Pol).

De wedstrijden in die achtste finales van de Conference League worden gespeeld op 9 en 16 maart. AZ speelt de heenwedstrijd uit. Een week later is de return in Alkmaar.