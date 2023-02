Katerige AZ-fans zagen 'wanprestatie' en misten de trommels

Teleurgesteld keerden gisteravond 1200 AZ-fans huiswaarts vanuit Rotterdam. Vlak daarvoor zagen zij hun club in de slotfase met de 2-1 verliezen van Feyenoord. Op the day after belden we met drie Alkmaarse supporters. "De kater is wel flink aanwezig vandaag, ik voel me vrij ellendig."

"Het is natuurlijk zonde dat het doelpunt van Feyenoord in de laatste minuut viel", vertelt Joey Ligthart uit Waarland. De AZ-fan keek uit naar de kraker, maar moet op deze zondag de nederlaag wel even verwerken. "Dit doet pijn. Al is de nederlaag terecht." Deze mening deelt ook Matthijs Keuning. Ook hij steunde AZ in het bomvolle uitvak in De Kuip. "De uitslag komt overeen met het vertoonde spel, alleen dit is een hele dure nederlaag."

Vuurwerk

"Ik zag door het vele vuurwerk in het begin helemaal niets van de wedstrijd", blikt Ligthart terug op de opkomst van beide teams. "De eerste paar minuten heb ik op mijn telefoon gekeken." Van die ambiance kon Keuning wel genieten, alleen viel het daarna wat tegen met de sfeer. "Het was vrij stil in ons vak, dat kwam ook door de afwezigheid van trommels en een megafoon. Dat maakt een groot verschil en daarnaast was de wedstrijd niet echt attractief. Wel jammer, want normaal zijn wedstrijden in De Kuip veel sfeervoller."