AZ breekt contract met Myron van Brederode open

De 19-jarige voetballer stapte zeven jaar geleden over van AFC naar AZ. Eind vorig seizoen maakte hij tegen RKC Waalwijk zijn debuut in de hoofdmacht. Dit seizoen deed trainer Pascal Jansen al 29 keer een beroep op Van Brederode die drie doelpunten maakte.

Vooral in het begin van het seizoen kreeg Van Brederode als vervanger van de geblesseerde Jesper Karlsson veel speeltijd. Voor de toekomst is hij ambitieus. "Persoonlijk hoop ik dat ik nog meer doelpunten kan maken, belangrijk kan zijn voor het team en volgend seizoen echt mijn doorbraak kan maken", zo zegt hij op de website van zijn club.

Volgens directeur voetbalzaken Max Huiberts heeft Van Brederode als stand-in van Karlsson zijn visitekaartje afgegeven. "We zagen dat hij heel snel het niveau aantikte dat je graag wil zien van een speler die bij de A-selectie zit. We hadden hem vorig jaar weliswaar al tot 2026 verlengd, maar dit verdient nog meer"

Aan de andere kant is Huiberts daarover niet verrast. "We willen dat jongens die uit de jeugdopleiding komen direct goed genoeg zijn om in het niveau van het eerste elftal mee te gaan. Dat heeft Myron nu laten zien, dus dat is mooi."