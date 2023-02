AZ-trainer Jansen: "We hadden onszelf voorgenomen ons beter te presenteren"

Het was een topper, maar niet eentje met veel spektakel. Feyenoord - AZ (2-1) eindigde bovendien voor de Alkmaarders in mineur, doordat de thuisploeg in de laatste minuut met een lucky bal van Pedersen de drie punten wegkaapte. Trainer Pascal Jansen erkende dat zijn ploeg in de tweede helft een (goed) resultaat door de vingers liet glippen.