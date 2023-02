AZ verliest in slotfase strijd om de koppositie van Feyenoord

Feyenoord heeft de strijd om de koppositie gewonnen. In De Kuip eindigde de topper tegen AZ in 2-1. Lange tijd was er voor de Alkmaarders niets aan de hand. Na een 1-0 voorsprong dankzij een eigen goal van Feyenoord sloegen de Rotterdammers in de blessuretijd van de eerste helft toe via Jahanbakhsh en in de 90e minuut via Pedersen. De achterstand van AZ op de koploper is nu opgelopen tot vijf punten.

AZ onderuit bij Feyenoord - Pro Shots

AZ-trainer Pascal Jansen koos voor dezelfde elf spelers die vorige week vrijdag Excelsior met 5-0 oprolden. Dat betekende dat Sven Mijnans op het middenveld begon en Wouter Goes centraal achterin. De weer fitte Djordje Mihailovic begon op de bank. Feyenoord begon, fanatiek gesteund door het legioen, energiek aan de wedstrijd. AZ werd terug gedrukt op de eigen helft, maar doorstond de openingsfase zonder dat er grote kansen werden weggeven. Na een kwartier kwam AZ beter in de wedstrijd en werd de ploeg van Jansen kort achter elkaar gevaarlijk via Sven Mijnans die keeper Timon Wellenreuther aan de zijkant uitspeelde, maar zijn voorzet bereikte Quilindschy Hartman in plaats van een ploeggenoot. Een minuut later verdween een afstandsschot van Milos Kerkez via Lutsharel Geertruida over de goal van de thuisploeg. Controlerend AZ De derde poging was wel raak: Javairô Dilrosun kopte een corner van Jesper Karlsson langs zijn eigen keeper: 0-1. Tekst gaat verder onder de foto.

AZ viert het eigen doelpunt van Dilrosun - Pro Shots / Kay in 't Veen

AZ hield vervolgens de controle over de wedstrijd en kansen waren schaars. Vlak voor rust zorgde Jahanbakhsh voor het grootste gevaar. De oud-AZ'er soleerde door de Alkmaarse defensie en bood Quinten Timber een schietkans, maar die bal ging naast de goal. In blessuretijd werd het alsnog gelijk toen Oussama Idrissi de bal voorzette en Jahanbakhsh het kopduel won van Kerkez en zo de 1-1 scoorde. Tekst gaat verder onder de tweet.

Uitgerekend tegen AZ zorgen Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh samen voor de 1-1! 🎯#feyaz — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2023