Telefoonlijnen gemeente Medemblik roodgloeiend na brief WOZ-waarde

Bij alle huizenbezitters in de gemeente Medemblik viel afgelopen zaterdag de brief over de WOZ-waarde op de deurmat. Het al aangekondigde nieuws dat deze flink is gestegen zorgt toch voor gefronste wenkbrauwen, overbelaste telefoonlijnen bij de gemeente en een stortvloed aan klachten. "Hoe komen ze aan die bedragen?"

WOZ waarde Medemblik - NH Nieuws

Gemeenten gebruiken jaarlijks de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) huizenbezitters moeten betalen. Deze waarde stelt de gemeente vast met een taxatie. Ook het waterschap kan hiermee de heffing berekenen. Het is geen geheim dat de gemeente Medemblik er financieel belabberd voor stond. De gemeente had een financiële injectie nodig, om niet onder toezicht van de provincie te komen. En dus moest er flink bezuinigd worden: zo'n 5,7 miljoen euro om precies te zijn.

Om de begroting rond te krijgen, verkondigde de gemeente vorig jaar al aan dat ze de onroerendezaakbelasting met 30 procent gingen verhogen. Maar nu de brief over de WOZ-waarde bij de huizenbezitters op de deurmat is gevallen, neemt de onrust verder toe. Voor velen valt die hoger uit, waardoor ook de gemeentelijke belastingen toenemen. Nu de brief inderdaad is uitgestuurd, uiten veel bewoners op social media hun onvrede. "Ik denk dat ze de bodem van de gemeentekas zien en die moet snel gevuld worden", klinkt het. En: "Iedereen moet bezwaar aantekenen." Roodgloeiend De telefoonlijnen bij de gemeente staan sinds maandag dan ook roodgloeiend. Ook de eerste bezwaren stromen al binnen. Eén daarvan is Gery uit Andijk. De waarde van haar twee-onder-één-kap-woning is in een jaar tijd met ruim 120.000 euro gestegen. "Dat is echt niet normaal. Onze buren hebben exact hetzelfde huis, met dezelfde oppervlakte. Toch valt hun huis bijna 30.000 euro goedkoper uit. Dan denk ik: hoe komen ze aan die bedragen?" Bij Saskia - uit hetzelfde dorp - is de woning met 61.000 euro gestegen. "Dat die WOZ-waarde zo hoog is, is tot daar aan toe, maar de gemeentelijke belasting stijgt ook meteen met 400 euro."

Gemeente Medemblik: "Naar verwachting meer bezwaren" "Het uitsturen van de gemeentelijke belastingen levert elk jaar weer veel drukte op. We bereiden het proces zo zorgvuldig mogelijk voor door extra medewerkers in te zetten om alle vragen te beantwoorden en door veel gestelde vragen te plaatsen op de website. We hebben te maken met piekmomenten, waardoor we niet iedereen (direct) te woord kunnen staan. We vragen dan op een later moment terug te bellen of ons een berichtje te sturen." De gemeente kan nog niet zeggen hoeveel bezwaren er al binnen zijn gekomen. Wel streven ze ernaar om binnen de afgesproken termijn te reageren. In 2021 werden er 450 bezwaren ingediend, een jaar later 800. "Naar verwachting zijn het er dit jaar meer zijn dan voorgaande jaren", aldus een woordvoerder.