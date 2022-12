Miljoenenoperatie gemeentehuis schiet in verkeerde keelgat Medemblikse ondernemers

De OZB gaat met 30 procent omhoog en geld om het zwembad De Zeehoek open te houden of een nieuw dorpshuis in Abbekerk te bouwen, is er niet. De gemeente Medemblik greep vanwege financiële problemen keihard in. Maar dat er ondertussen wel miljoenen worden uitgetrokken om het gemeentehuis op te knappen, is voor veel Medemblikkers niet uit te leggen.

De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) heeft haar frustratie geuit over de plannen van de gemeente Medemblik om het gemeentehuis in Wognum te moderniseren. Dit laten de ondernemers weten in een brandbrief. Volgens hen kan de gemeente pas investeren als de financiële situatie het toelaat en de gemeente zwarte cijfers blijft schrijven. De OZB is in de gemeente met 30 procent verhoogd, een extra zware last voor veel Medemblikse ondernemers. "Hiermee worden ondernemers, die al in een moeilijke tijd leven door stijgende energielasten, loonsverhogingen, gierende inflatie en grondstofprijzen die door het dak gaan, onevenredig hard geraakt. Het zou dus goed zijn om geld achter de hand te houden, zodat ondernemers financieel gesteund kunnen worden mocht dat nodig zijn", zegt Frits Meester daarover, initiatiefnemer van de brandbrief.

Niet alleen de ondernemersfederatie heeft met verbijstering gereageerd op de plannen. Na het sluiten van zwembad De Zeehoek in Wervershoof stroomden veel boze reacties binnen. Want waarom is het veelbezochte zwembad de dupe van de lege portemonnee, maar zijn er wél miljoenen beschikbaar voor het gemeentehuis? Iets wat Meester ook niet begrijpt. "Er zijn in het verleden ook beloftes gedaan om het dorpshuis in Abbekerk financieel te steunen, maar ook daar ging een streep doorheen. Wij kunnen het ons daarom niet voorstellen dat de gemeente diep in de buidel tast om in zaken te investeren die niet strikt noodzakelijk zijn of heel snel worden terugverdiend." Meester vindt het dan ook belangrijk dat de inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd over deze 'miljoenenoperatie'. "Ze kunnen het draagvlak vergroten door eerst alleen het noodzakelijke aan te pakken als kapotte meubels of een arbo-correcte werkplek. En als de gemeente er weer goed voorstaat, om dan pas de grotere investeringen te doen. Dan staan de ondernemers er zeker achter." Verkenning In het verleden heeft de gemeente al vier miljoen euro gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis. Maar na een eerste 'verkenning' werd al snel duidelijk dat er meer geld nodig was. Het plan dreigt namelijk meer dan acht miljoen euro te gaan kosten.

"Ik snap dat er raar opgekeken wordt, maar het gebouw is 20 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen" Tom Beuker, fractievoorzitter van Morgen!

Medemblik heeft al langer de wens om het gemeentehuis te moderniseren. Het past niet meer in deze tijd. "Ik snap dat er raar opgekeken wordt, maar het gebouw is 20 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Zo'n 500 à 600 mensen maken gebruik van onze faciliteiten en voorzieningen, en die staan onder druk. Ook de inwoners zullen hier baat bij hebben", vertelt Tom Beuker, fractievoorzitter van Morgen!. Ook moeten er volgens hem grote investeringen gedaan worden. "Zoals nieuw interieur, vloerbedekking, werkplekken die moeten voldoen aan de arbo-eisen én het verduurzamen van het gebouw." "Sowieso wordt de soep heter opgediend dan gegeten", vindt Beuker. "Voordat ze aan de slag kunnen, is er eerst een rapport opgesteld. Daaruit blijkt dat er meer geld nodig is. Het is een investering voor de langere termijn: het kan zo zijn dat de gemeente het over meerdere jaren uitsmeert." Beuker is voornemens om met de ondernemersfederatie om de tafel te gaan. Zinnig en zuinig omgaan met geld De grootste partij van de oppositie, Hart voor Medemblik, kan zich vinden in de frustraties van de ondernemersfederatie. "De transparantie ontbreekt: waar wordt het aan besteed en waar komt het geld vandaan? Als je alleen aangeeft: we gaan acht miljoen euro investeren in het gemeentehuis, maar we hebben geen geld meer om het zwembad langer open te houden. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Het zorgt er ook voor dat er minder draagvlak is", aldus Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik. Gezien de financiële situatie van de gemeente lijkt het volgens hem beter om alleen het noodzakelijke te doen als een arbo-correcte werkplek. "We moeten zinnig en zuinig omgaan met ons geld, zeker nu." Volgend jaar moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de investering. De gemeente Medemblik was nog niet in staat om te reageren op vragen van NH Nieuws. Op 22 december wordt deze brief besproken tijdens de raadsvergadering.