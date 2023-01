Provincie veegt toezicht van tafel: Medemblik heeft financiën op orde

De provincie ziet ervan af om de gemeente Medemblik onder financieel toezicht te stellen. Dat laat gedeputeerde Ilse Zaal in een brief aan de gemeente weten. Omdat Medemblik het miljoenentekort heeft opgelost, is verder ingrijpen volgens de provincie niet meer nodig.

Vorig jaar liet de provincie nog een bom in Wognum afgaan, toen gedeputeerde Ilse Zaal 'dreigde' met een stevige ingreep. Als Medemblik nog over haar eigen portemonnee wilde beschikken, moest de gemeente bijna 6 miljoen euro gaan bezuinigen. Zo niet, dan kwam Medemblik onder financieel toezicht te staan en moest het voor iedere beslissing toestemming aan de provincie vragen.

Maar inmiddels lijkt de rust teruggekeerd bij de gemeente. Zo vond Medemblik een oplossing voor het miljoenentekort: de onroerendezaakbelasting (OZB) ging met 30 procent omhoog, werd er flink bezuinigd én was er een financiële meevaller vanuit het Rijk.

Toch ging het niet zonder slag of stoot. Zo was er onder meer geen geld meer om het zwembad De Zeehoek open te houden of een nieuw dorpshuis in Abbekerk te bouwen. Ook kwam er veel kritiek omdat het gemeentehuis wel voor zo'n 8 miljoen euro wordt verspijkerd.

"Vorig jaar hebben we als gemeente Medemblik hele ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dat we de komende jaren tot meer financiële middelen beschikken, betekent niet dat we weer volop kunnen uitgeven", vertelde wethouder Harry Nederpelt eerder over de begroting. En dat betekent dat de gemeente wéér in rustiger vaarwater zit.