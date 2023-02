Stroomnet moet lucht krijgen door nieuw hoogspanningsnet dat er moet komen

Al jaren wordt gewaarschuwd dat het elektriciteitsnetwerk zijn maximum in een groot deel van de provincie heeft bereikt en dat er iets moét gebeuren. Het Rijk, de provincie en netbeheerders hebben nu de eerste stap gezet door af te spreken dat er een nieuw hoogspanningsnet moet komen in de regio Noord-Holland Noord.

Door het volle stroomnet kunnen op veel plekken geen nieuwe grootverbruikers erbij. Zo is in 2026 pas weer ruimte in delen van West-Friesland. En veel bedrijven en stichtingen hebben ervaren dat ze geen stroom kunnen terugleveren, zo ook de nieuwe sporthal in Waarland.

Al deze problemen moeten worden opgelost door het aanleggen van een nieuw hoogspanningsnet. Deze verbinding van 380 kilovolt moet over tientallen kilometers strekken in de regio Noord-Holland Noord. Dat heeft wel verstrekkende gevolgen voor de omgeving, als er bijvoorbeeld hoogspanningsmasten in de polders geplaatst moeten worden. "Het is daarom van groot belang om de stappen zorgvuldig en samen met de omgeving te doorlopen", vindt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie.

Vraag groeit

Toch is het wel noodzakelijk, benadrukt hij. "We gebruiken en produceren steeds meer duurzame elektriciteit in Nederland. Hierdoor groeit de vraag naar ruimte op het stroomnet in hoog tempo. De netbeheerders investeren fors in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet, om te voorkomen dat dit vol raakt. Een aansluiting op het hoogspanningsnet is daar een belangrijk onderdeel van voor de regio Noord-Holland Noord."

De omwonenden, ondernemers, belanghebbenden, gemeenten en waterschappen zullen volgens gedeputeerde Edward Stigter worden betrokken bij het maken van de plannen. "Wij streven ernaar om tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing van de 380 kV-verbinding en de bijbehorende hoogspanningsstations te komen", zegt Stigter.

Uitbreiden

De provincie geeft aan dat juist in Noord-Holland Noord een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht, op bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. Bovendien komt hier in de toekomst mogelijk energie van windparken op zee aan land, die de rest van het land ingebracht moet worden.

Naast dat er een nieuw hoogspanningsnet moet worden aangelegd, gaan netbeheerders Liander en Tennet ook 40 elektriciteitsstations in de regio uitbreiden, komen er 20 nieuwe bij en moeten honderden kilometers extra verbindingen worden aangelegd.