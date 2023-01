Sporthal was energieneutraal gebouwd, maar heeft nooit energie teruggeleverd

De zonnepanelen op het dak van de in 2020 geopende sporthal van Waarland moesten energie opwekken en alles wat niet werd gebruikt zou worden teruggeleverd. Dat zorgde niet alleen voor extra inkomsten, maar ook extra subsidie. Maar netbeheerder Liander gaf aan dat terugleveren niet kon: het net is vol. En dus loopt de sporthal veel inkomsten mis.

"De nieuwe sporthal moest energieneutraal en gasloos worden gebouwd", vertelt voorzitter Theo Wever. "Hier stonden, bij de plannen in 2017, zowel wij als de gemeente Schagen achter. Op het dak zouden 600 zonnepanelen worden gelegd. Maar toen we tegen het eind van het bouwproces waren, bleek dat we helemaal niet mochten terugleveren van Liander."

De oorzaak was simpel: het stroomnet is vol. De sporthal kreeg een grootverbruikaansluiting vanwege het dorpshuis dat tegen de sporthal aan ligt. Kleinverbruik kon niet; daarvoor werd te veel energie verbruikt. Met grootverbruik mochten ze niet terugleveren. "Toen we dat hoorden, hebben we de helft minder zonnepanelen laten leggen. Gas kon niet meer. En we wilden niet de volle mep investeren in iets waarvan de verwachting onduidelijk en onzeker was."

Gepromoot

Het was een flinke teleurstelling. Wever: "Toen we de plannen maakten, zat de markt heel anders in elkaar. Zonnepanelen en waterpompen zijn hartstikke duur, maar het zou ook veel opleveren. Het werd zwaar gepromoot. Niet alleen de terugbetaling, maar over een periode van dertien jaar zouden we ook elk jaar een subsidie van minstens 10.000 euro krijgen."

Hij vervolgt: "Op een goed moment zijn we begonnen met bouwen. Daarna zijn de contracten aangepast. Toen konden we niet meer terug. Als we het van tevoren hadden geweten, hadden we gewoon gasketels laten plaatsen." Nu staat de sporthal er bijna drie jaar, maar heeft het bestuur nog geen cent aan inkomsten ontvangen van de geplaatste zonnepanelen.

De ironie wil dat zelfs de aannemer die de sporthal bouwde, gedupeerd was. Hij had zijn werkplaats ook energieneutraal gebouwd, en ook hij mocht geen energie terugleveren.