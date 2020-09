Handballers Con Zelo wijden nieuwe sporthal Waarland in: "Supertrots!"

WAARLAND - Je allereerste thuiswedstrijd spelen en nog winnen ook. De A1 handbaldames van Con Zelo hebben de primeur binnen. Zij mochten als eerste strijden in de gloednieuwe sporthal van Waarland. Het is voor de 70-jarige club de allereerste zaalwedstrijd in eigen huis ooit. "Supertrots, we gaan knallen dit seizoen."

Alleen maar stralende gezichten in en rond de zaal van het Sportpodium Waarland. Al moet er hier en daar nog wat worden afgewerkt, de sporthal is na acht maanden keihard werken klaar voor wedstrijden. "Dit is historisch," vertelt voorzitter Theo Wever van Sportpodium Waarland. "Het is geweldig wat we hier in het dorp met z'n allen gepresteerd hebben."

Eindelijk thuis

Het dorp had een sporthal, maar die voldeed niet meer aan de eisen. De Waarlandse handbalclub Con Zelo heeft daardoor nog nooit een thuiswedstrijd kunnen spelen. Voorzitter van de club Maaike Boekel is heel trots: "Ja, na 70 jaar bestaan kunnen we eindelijk hier handballen. We moesten altijd uitwijken naar Kalverdijk, 't Veld of trainen in Schagen. Nu heb je eindelijk een thuisbasis."

Zwart gat

Die thuisbasis is tot stand gekomen door de Waarlanders zelf. Met een dorpsveiling en door sponsors is geld bijeen gebracht. Theo Wever: "Dik tweehonderd vrijwilligers uit het dorp hebben dagen, weken en maanden gewerkt om de sporthal in orde krijgen. Die gaan het missen. Die vallen nu in een groot zwart gat nu alles klaar is."

Superleuk

Trots is ook handbalster Saartje Bekker. Ze mocht met haar A1-team de zaal inwijden, al was het door corona zonder feest en zonder publiek. "Ik had het niet gedacht, maar het is superleuk dat we als eerste in Waarland mochten handballen en dat we ook nog winnen. De zaal is heel mooi. Dat we dit ervan hebben kunnen maken vind ik heel mooi."