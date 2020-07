Noordkop & Texel Sneak preview voor Dylan (7) in nieuwe sporthal Waarland: "Groter dan ik dacht"

WAARLAND - "Nu zie ik pas hoe groot het is." Verbazing bij Dylan Brummel (7) uit Waarland als hij de nieuwe sporthal van Waarland binnentreedt. De sporthal is bijna klaar en Dylan stond vooraan bij het slaan van de eerste paal. De jonge Waarlander heeft de bouw scherp in de gaten gehouden. Hij kreeg een sneak preview.

Sportpodium Waarland/ Rianne Groen

Waarland had dringend een nieuwe sporthal nodig. Het oude gebouw voldeed al lang niet meer aan de eisen. Zelfs de plaatselijke handballers van Con Zelo moesten hun thuiswedstrijden elders in de regio spelen. Aan animo voor een nieuwe hal geen gebrek: binnen de kortste keren had het dorp de benodigde anderhalf miljoen euro op tafel voor een nieuwe sporthal. "Hier staat een ongelooflijke trotse voorzitter, want heel Waarland is hier gewoon aan het werk," vertelt Theo Wever van Sportpodium Waarland. "Afgelopen weekeinde waren hier 53 vrijwilligers aan het werk. Binnen en buiten. Er zit al een dikke tweeduizend uur aan vrijwilligerswerk in. Het is echt voor Waarlanders en door Waarlanders."

