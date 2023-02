Voorstanders uitbreiding Blaricumse supermarkt laten zich horen: "Petitie is een signaal"

Het is een onderwerp dat de Blaricummers in het oude dorp al lange tijd bezighoudt: de uitbreiding van de Albert Heijn. Waar de tegenstanders van de uitbreiding al lange tijd van zich laten horen, maken de voorstanders nu ook geluid en starten een petitie. "Soms is het ook fijn om te laten weten dat je geen bezwaar hebt."

Over deze uitbreiding is al ontzettend veel geschreven, in de Blaricumse gemeenteraad vaak behandeld en tegenstanders hebben vaak hun stem laten horen. Dit heeft een groep Blaricummers ertoe doen besluiten een petitie op te starten. Niet tegen de uitbreiding, maar juist vóór. Sinds zondagmiddag staat het online en sindsdien is de petitie ruim 460 keer ondertekend.

"De mensen die ergens tegen zijn laten zich vaker horen en dat is hun goed recht", benadrukt mede-initiatiefnemer Frank de Winter. "Maar er zijn ook mensen die vóór de uitbreiding en vóór de plannen zijn die niet van zich laten horen."

Geen olie op het vuur

Hoewel het onderwerp een heikel discussiepunt in het oude dorp lijkt te worden, benadrukt De Winter dat deze petitie niet het doel heeft nog meer olie op het vuur te gooien. "Het ene kamp is niet beter dan het andere kamp. Het is dus geen wedstrijd, maar het is een signaal", zegt De Winter. Het doel is om de voorstanders ook een stem geven in de besluitvorming, zo valt te lezen in de petitie.

En wat betreft deze besluitvorming, daar willen de initiatiefnemers zelf verre van blijven. "Uiteindelijk moet je het laten bij de politiek, bij de mensen die een beslissing moeten nemen."