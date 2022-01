Blaricumse supermarkt lijkt eindelijk te kunnen gaan uitbreiden

De winkel is al langer toe aan uitbreiding die nu zelfs noodzakelijk wordt geacht. De druk op de vierkante meters is vele malen groter dan de huidige supermarkt aankan.

Komende week bespreekt de Blaricumse politiek de uitbreidingsaanvraag van de supermarkt, die in het hart van het dorp te vinden is.

Overigens voorziet het plan ook van drie nieuwe woningen. Die apparatementen op de bovenverdieping, naast de huidige woning boven de bestaande supermarkt, moeten het plan financieel mogelijk maken. Blaricum meent hier woningen van ongeveer 75 vierkante meter te kunnen maken voor senioren tegen een huurprijs van 1.400 tot 1.500 euro per maand.

Doorstroming

"Dit sluit aan bij de Woonvisie 2017-2022 waarin staat om het aanbod uit te breiden van geschikte en betaalbare woningen voor ouderen met als uitgangspunt: kleiner, betaalbaar e duurzaam voor doorstroming van senioren naar een kleinere woning", zo staat in het voorstel.

De wens om te kunnen uitbreiden leeft inmiddels al tien jaar bij de Albert Heijn. Sinds 2012 voeren de eigenaren van de supermarkt hierover al gesprekken met de gemeente en is menig plan aan de orde geweest. In de tussentijd is verplaatsing van de winkel besproken, maar in 2016 heeft de Blaricumse politie de voorkeur voor uitbreiding op de Huizerweg uitgesproken. De algehele bevinding is dat uitbreiding op de huidige plek de meest logische keuze is.

Als de raad inderdaad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan komt het voorstel nog zes weken ter inzage te liggen en is het indienen ven bezwaarschriften mogelijk. Mochten er zienswijzen binnenkomen, dan handelt het college van burgemeester en wethouders deze af.