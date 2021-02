Voorgedragen wethouder Klingenberg wil gesprek aangaan over uitbreiding Albert Heijn

De Blaricumse Partij heeft Klingenberg vorige week voorgedragen als wethouder. Ze volgt hiermee de recent opgestapte wethouder Liesbeth Boersen op. Of ze alle dossiers overneemt moet nog blijken. Contact tussen de twee is er nog niet geweest, maar Klingenberg laten weten wel van plan te zijn om contact te zoeken.

Eén van de moeilijkere dossiers die Klingenberg zou krijgen is die van de bouwprojecten, zoals de renovatie van de Bijvanck en de sociale huurwoningen in de kern van het villadorp. Boersen riep tijdens het verloop van deze projecten veel weerstand op van de omwonenden. Klingenberg laat weten het gesprek met deze bewoners graag aan te willen gaan. "In principe moet je altijd met de omwonenden een goed gesprek hebben."

Larense politiek

Klingenberg is al lang actief in de Larense politiek. Sinds 2017 is ze raadslid voor Liberaal Laren. Daarvoor was ze zowel fractievoorzitter en wethouder van het CDA in het Brinkdorp. Deze switch van partijen kwam omdat ze het niet eens was met het standpunt van het CDA over de samenvoegingen van de gemeenten in 't Gooi.

Haar plaats in de fractie van Liberaal Laren zal overgenomen worden door Diederik Sakkers. Klingenberg laat weten niet lid te worden van De Blaricumse Partij. "Je hoeft als wethouder geen lid te zijn van een partij, maar het is natuurlijk wel zo dat ik een groot aantal punten van De Blaricumse Partij onderschrijf."

Volgende week moet Klingenberg beëdigd worden.

