Insprekers zien weinig in 'megalomaan' uitbreidingsplan van Blaricumse supermarkt

Maatschappelijk is er de nodige weerstand tegen de uitbreiding van de Albert Heijn in het oude dorp van Blaricum. Het is een 'megalomaan bouwplan dat alles overschrijdt wat er in het huidige bestemmingsplan staat', luidt een deel van de kritiek. Volgens de supermarkteigenaar is een ruimer jasje nodig om zo het aanbod op peil te kunnen houden.

Groeien naar 1.300 vierkante meter met daarbij twaalf extra parkeerplaatsen voor de auto. Nog eens dertig nieuwe fietsenstallingen en drie nieuwe seniorenappartementen op de nieuwbouw, is in het kort het plan dat nu voorligt in Blaricum. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, is vorig jaar al het pand van Blushing - de onderneming van Gordon - en het achtergelegen vrijstaande gebouw gekocht. Het zoveelste plan voor uitbreiding van de enige supermarkt in het oude dorp zorgt opnieuw voor veel zorgen. Dat bleek dinsdagavond wel toen de politiek de aanvraag voor uitbreiding van de grootgrutter aan de Huizerweg besprak. Met maar liefst acht insprekers concludeerde de voorzitter van de vergadering dat het onderwerp 'kennelijk leeft' in het dorp. Ondergronds parkeren Het gros van de insprekers is tegen de uitbreiding en modernisering. Niet alleen is het een megalomaan bouwplan maar met de uitbreiding wordt het karateristieke dorpsbeeld aangetast, neemt de verkeersveiligheid af en ontstaat er een grotere parkeerdruk in en rondom de onderneming.

Quote "Het is niet zo dat we zeggen: vandaag de Albert Heijn en morgen de Kruidvat" Wethouder maria Klingenberg

Een ondergrondse parkeergarage zou de meeste problemen kunnen ondervangen, maar dat is onder het pand en ook in de nabije omgeving, zoals de Burgemeester Heerschopweg, geen haalbare kaart. Dat liet supermarkteigenaar Marieke Ton, eveneens aanwezig als inspreker, weten. Dat het college van burgemeester en wethouders nu meegaat in het nieuwe voorstel van de supermarkt heeft menig inspreker verbaasd. De uitbreiding druist in tegen de spelregels die de gemeente zelf heeft opgesteld in het huidige bestemmingsplan en bijvoorbeeld ook de Centrumvisie 2016. Als de politiek ja zegt tegen dit plan dan moet de gemeente in het vervolg op iedere (bouw)aanvraag akkoord geven, is de stellige indruk. 'Uniek geval' Volgens wethouder Maria Klingenberg is er geen sprake van de zogeheten precedentwerking. In het dorpshart heeft Blaricum maar één supermarkt. De aanvraag wordt beoordeeld op wat wel en niet kan en in dit geval gaat het volgens de bestuurder om een 'uniek geval'. "Het is niet zo dat we zeggen: vandaag de Albert Heijn en morgen de Kruidvat. Het hek is zeker niet van de dam", waren Klingenbergs woorden aan de digitale toehoorders.

Quote "Het niet kunnen uitbreiden heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid" Marieke ton eigenaar albert heijn blaricum

Uitbreiding van de bekende Blaricumse supermarkt speelt al sinds 2012. Ton gaf aan dat de noodzaak om meer vierkante meters erbij te krijgen nu wel echt groot is. Niet alleen is de inventaris verouderd, maar dat geldt ook voor de winkelformule. Om een fullservice-supermarkt te kunnen blijven is 1.300 vierkante meter echt de ondergrens. In de optiek van de ondernemer is dit ook helemaal geen grote zaak. In de nieuwe opzet zijn de winkelpaden breder en de stellingen lager. Als de Blaricumse 'Appie' niet kan groeien dan betekent dat een verlies van het assortimentsaanbod van 25 procent. Vaker nee moeten verkopen aan de klanten past niet in de eisen die het bedrijf stelt. "Het niet kunnen uitbreiden heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid", voegde Ton eraan toe. Huurprijs Ander punt van orde zijn de drie appartementen voor senioren die op de vergrote supermarkt moeten komen. Deze woningen van zo'n 75 vierkante meter moeten het plan van de grootgrutter economisch mogelijk maken. Om deze te adverteren als betaalbaar met een huurprijs van 1.400 à 1.500 euro per maand deed de politieke wenkbrauwen wel fronsen. Klingenberg zou kijken of er met Ton nog te praten is over dit maandelijkse bedrag dat de toekomstige bewoners zouden moeten neerleggen. Het ziet er niet naar uit dat de familie Ton daadwerkelijk snel aan de slag kan met de uitbreiding waar zij al sinds 2012 mee bezig zijn. Duidelijk is dat er bezwaarschriften binnenkomen bij de gemeente. Dorpsraadpleging Binnen de politiek kwam, gezien het aantal insprekers en de gegeven argumenten om geen verklaring van bedenking af te geven, de vraag op of een dorpsraadpleging geen goed idee is voordat de politiek een definitief besluit neemt. Daar kwam vanuit het college geen helder antwoord op behalve dat het mensen vrijstaat hun visie in te dienen of een afspraak te maken met de gemeente. Komende dinsdag staat de aanvraag voor de uitbreiding van de supermarkt als bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad.

