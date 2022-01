Plan voor grotere supermarkt zorgt voor tweedeling onder Blaricummers

De plannen voor de gewenste uitbreiding van de Blaricumse supermarkt zetten de verhoudingen behoorlijk op spanning. Het plan is een splijtzwam, zo bleek gisteravond toen de gemeenteraad er over vergaderde. De politiek besloot groen licht te geven om er verder mee aan de slag te gaan, maar om 'één dorp te blijven' moet er ook met burgers over gepraat gaan worden.

Commotie, onrust en emotie waren woorden die vaak vielen in de Blaricumse raadszaal gisteravond Nog voordat de gemeenteraadsleden de aanvraag voor het uitbreiden van de supermarkt aan de Huizerweg konden bespreken was de boel op scherp gezet. Onder de gisteren overhandigde petitie - om de raad ervan te overtuigen af te zien van het afgeven groen licht - stonden 409 handtekeningen. Advertentie Meer heisa was ontstaan door de advertentie die Stichting Karakteristiek Blaricum, Dorpskarakter Blaricum en verontruste burgers in het oude dorp gisteren plaatsten in de Gooi- en Eemlander. Zo is er volgens hen een gebrek aan inspraak, ontbreekt de noodzaak tot uitbreiding, is het parkeerprobleem rondom de supermarkt verkeerd weergegeven en tast dit plan 'de dorpse beleving' aan.

Allemaal argumenten en zorgen die vorige week al geuit waren tijdens het rondetafelgesprek, waar een voor Blaricum ongekend aantal van acht insprekers van zich liet horen. Opnieuw trok de Blaricumse politiek de conclusie dat uitbreiding van de supermarkt, een wens die er al tien jaar is bij de ondernemer, enorm leeft in het dorp. Die betrokkenheid moet een goede plek krijgen in het vervolgtraject. Dichtdraaien Goede participatie is belangrijk. Alles en iedereen moet gehoord kunnen worden, zodat de politiek een goede afweging kan maken. Eén besluit waar de meesten tevreden over zijn. Die inspraak moet meer zijn dan vijf minuten kunnen inspreken bij een politieke vergadering, waar vorige week ook nog eens de microfoons van insprekers zouden zijn dichtgedraaid toen zij over die inspreektijd heen gingen.

De geplaatste advertentie is ook ervaren als een schoffering. Als door een wesp gestoken reageerde wethouder Maria Klingenberg namens het voltallige college op de zinsnede dat de betrokken ambtenaar een week terug 'ronduit heeft zitten jokken'. "Het college vindt dit onacceptabel. We moeten de discussie op een andere manier voeren met elkaar", zei zij streng. Nieuwe formule De enige supermarkt in het oude dorp zit al heel lang in een te krap jasje. Eerdere uitbreidingsplannen sneuvelden allemaal. Nu ligt er een nieuw voorstel waarin de supermarkt kan doorgroeien naar 1.300 vierkante meter. Hierdoor kan de eigenaar van de supermarkt, de familie Ton, eindelijk een nieuwe formule gaan toepassen, komt er meer ruimte voor het magazijn, komen er twaalf parkeerplaatsen en nog eens dertig extra fietsenstallingen bij.

Als de winkel geen ruimer jasje krijgt - het pand van koffiezaak Blushing en de achtergelegen woning zijn vorig jaar al aangekocht - dan heeft dat gevolgen voor het aanbod en de werkgelegenheid. Dat liet onderneemster Marieke Ton vorige week weten. Voelbare weerstand De uitbreiding zelf lag woensdagavond niet eens voor, al leek het gezien de voelbare weerstand wel het geval te zijn. Bij het afgeven van de zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen' erkent de raad dat er een plan is, zodat daar vervolgens zienswijzen op kunnen komen en inspraak kan gaan volgen. Als alles bij elkaar is geveegd, inclusief de bijdragen van de insprekers van het rondetafelgesprek moet de nieuwe Blaricumse gemeenteraad een besluit nemen over de extra vierkante meters, aldus Klingenberg. Wat de raad betreft, is er meer nodig dan alleen kijken naar de hoeveelheid zienswijzen en de daarin genoemde argumenten. In een aangenomen amendement is duidelijk opgenomen dat de Blaricummers gehoord gaan worden in de komende periode. Daarin moeten de belangen van de ondernemer niet uit het oog verloren worden. "Het is mooi als we er met elkaar uitkomen. Iedereen zal water bij de wijn moeten doen", aldus D66-raadslid Joke Lanphen.

