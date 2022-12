Blaricummers voeren petitie tegen uitbreiding Albert Heijn: “We hopen het onderling te kunnen oplossen”

De plannen van het uitbouwen van de Albert Heijn in Blaricum blijft het dorp bezighouden. Stichting Karakteristiek Blaricum is een petitie gestart om dit te voorkomen. Inmiddels staat de teller op 500 handtekeningen.

In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag laat Gemma Jansen van stichting Karakteristiek Blaricum weten waarom deze actie gevoerd wordt. “We zijn allemaal heel tevreden met deze supermarkt. De onderneemster doet het fantastisch en ze sponsort allemaal goede initiatieven”, laat ze weten.

“Het bezwaar ligt er dat in het centrum van Blaricum zo’n immense uitbreiding komt. De supermarkt wordt anderhalve keer zo groot met 500 extra vierkante meter. Op dit moment is er al een groot parkeerprobleem en ontstaan problemen bij het laden en lossen. Het hele centrum staat onder zo’n grote druk. Dat wordt nu anderhalve keer groter en wij zijn maar een dorpje met 5000 inwoners, los van de Bijvanck want daar hebben ze een eigen supermarkt en de inwoners van de Blaricummermeent komen naar Huizen voor de boodschappen.”

Met de huidige plannen wordt het voormalig pand waar Blushing zat bij de supermarkt getrokken. “De gevel zoals ie nu getekend is ziet er inderdaad beter uit. Eerst waren er plannen dat het pand dichter bij de weg zou komen, maar dat is aangepast. Maar het aantal vierkante meters winkeloppervlakte en het bouwvolume met drie appartementen boven het terras, dat wordt zoveel meer in dit kleinschalige dorp. Daar verzet men zich tegen.”

Parkeren

Een groot probleem bij de supermarkt is het parkeren. “De supermarkt voldoet nu al niet aan de parkeernorm en de verwachting is dat het alleen maar erger gaat worden. Op een zaterdag is het niet te doen om daar te parkeren. Bij zo’n oppervlakte hoort een bepaald aantal parkeerplaatsen bij. Een supermarkt heeft gebonden parkeerplaatsen omdat je niet met een winkelkarretje heel het dorp kan gaan lopen. Het was al te weinig en dat wordt nu nog meer", aldus Jansen.

De wens om te kunnen uitbreiden leeft inmiddels al tien jaar bij de Albert Heijn. Sinds 2012 voeren de eigenaren van de supermarkt hier al gesprekken over met de gemeente en is menig plan aan de orde geweest.

Vervolg

Begin van dit jaar is er een nieuw plan ingediend en de gemeente heeft zich achter de bouwplannen gesteld. Stichting Karakteristiek Blaricum hoopt dat de raad gaat zeggen dat dit niet mogelijk is in het dorp. “We hebben met de onderneemster gepraat en hopen het als dorp onderling te kunnen oplossen. Als dat niet zo is dan moet je helaas naar de Raad van State. De zienswijze is nu ingediend en in januari of februari verwachten wij een reactie van de gemeente en dan gaat het proces verder.”

Luister het hele interview met Gemma Jansen via deze link.