Blaricummers maken vuist tegen supermarkt en andere ongewenste plannen: "Oude dorp moet leuk blijven"

Bewoners van het Oude Dorp van Blaricum zijn bang dat hun buurt haar 'typische Blaricumse gezicht' verliest als er straks onder andere een grote nieuwe supermarkt komt. Ze zijn een 'buurtschap' gestart, want alleen op die manier leggen ze gewicht in de schaal als ze bezwaar willen maken tegen zulke gemeentelijke plannen. Veel buren hebben zich al aangesloten.

Om er toch voor te zorgen dat de bewoners van het Oude Dorp namens een grotere groep hun bedenkingen kunnen uiten, is het buurtschap in het leven geroepen. BODP staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. "Nu zijn we een formele gesprekspartner in het Oude Dorp", legt Mohrmann uit.

De oprichters van het buurtschap zijn dan ook tegen dit plan. Eerder was het idee om als bezorgde omwonenden gezamenlijk bezwaar in te dienen bij de gemeente als buurtcomité. Maar dat blijkt helemaal geen rechtspersoon te zijn, waardoor het bezwaar niet zo zwaar zou worden meegewogen als bedoeld is.

Deze uitbreiding verdeelt het Blaricumse dorp nogal. Lang niet alle omwonenden zijn gelukkig met dit idee. Zij vrezen meer verkeers- en parkeerchaos, onveilige situaties voor fietsers en voetgangers en meer druk op de omgeving. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de groei van de 'super'.

Hans Mohrmann en Manon Onderstal zijn de grondleggers van het Buurtschap het Oude Dorp Blaricum (BODP). De directe aanleiding voor hen om deze stap te zetten, is de voorgenomen uitbreiding van de Albert Heijn, even verderop in hun buurt. Die ondernemerswens is nogal een heet hangijzer in Blaricum.

Daar staat een Super XL, zoals de twee de gewenste supermarktuitbreiding betitelen, compleet haaks op. Voor een prettig leefklimaat is het belangrijk dat de detailhandel blijft bestaan. Dat winkels hun zaak aanpakken, is prima. Zolang dat maar past bij het Oude Dorp. De initiatiefnemers zijn bijvoorbeeld blij met de vernieuwingen die recentelijk nog zijn gedaan door de ijssalon, de visboer, de juwelier en de ijzerhandel.

Ontwikkelingen moeten passend zijn bij het Oude Dorp en dus ook de kwaliteiten versterken in plaats van ontkrachten. Mohrmann trekt de vergelijking met Naarden-Vesting. Daar wordt het al het monumentale gekoesterd en in ere gehouden. Zo moet dat ook in Blaricum vindt hij. "Realiseer je dat je hier bent als in de vesting van Naarden en handel daar dan vervolgens naar", luidt zijn oproep.

Belangrijk uitgangspunt is behoud van het karakter van het Oude Dorp. Cultuurhistorische waarden moeten onder meer gekoesterd worden. Met de plannen die nu voorliggen of binnenkort aan bod komen, ligt het gevaar op de loer dat die Blaricumse kernpunten uit zicht raken. Hierdoor kan het Oude Dorp langzaam maar zeker veranderen in iets wat het nooit is geweest.

Deze hebben zich volgens hen allemaal gehouden aan de gemeentelijke regels. In 2018 heeft de Blaricumse politiek een nieuw bestemmingsplan aangenomen. Dat er nu toch een voorstel ligt bij de raad voor de groei van de grootgrutter verbaast het buurtschap, want dit plan zou niet voldoen aan de regels die vijf jaar terug zijn bepaald.

Fietsstraat

Maar er komen meer politieke voorstellen voorbij waar de verzamelde bewoners van het Oude Dorp graag bij betrokken worden. Eén daarvan is het verkeersplan. Het autoluw maken van het Blaricumse centrum is daar een wezenlijk onderdeel van. Daar zijn ideeën over. Zo zien zij de drukke Huizerweg bijvoorbeeld veranderen in een zogeheten fietsstraat; een weg waar de auto te gast is.

Verder staan het groene en open karakter van het Oude Dorp en het vergroten van de verkeersveiligheid hoog op de BODP-agenda. Als officiële gesprekspartner willen zij 'goede inhoud geven aan het democratisch proces'.

Hoge heggen

Daarnaast is werken aan de onderlinge verbondenheid in het centrum een goede bijvangst. Versterken van de sociale cohesie vraagt eveneens tijd en aandacht. Met de komst van de nodige nieuwkomers van buitenaf is de sfeer wel wat veranderd. "Vroeger kon je praten over de heg als je in de tuin bezig was en een buur voorbij liep, maar toen waren de heggen lager dan ze nu zijn", luidt het voorbeeld.

Die 'ouderwetse' verbondenheid keert langzaam weer terug, zo merken de twee initiatiefnemers. Meer mensen spreken elkaar weer in het Oude Dorp. Daar heeft de oprichting van het buurtschap ook mee te maken, omdat dit initiatief de buren bindt. Op 19 februari is er een borrel, zodat de aangesloten bewoners elkaar informeel treffen. "We moeten het met elkaar doen. We gaan elkaar ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen."