LIVE NH Sport: de Kist Cup en Jong AZ - VVV-Venlo

Geen doorsnee competitiewedstrijd voor Telstar vanavond. Het treffen in Doetinchem met De Graafschap is altijd iets speciaals. Na de dood van Simon Kistemaker, de legendarische trainer van beide clubs, zijn de onderlinge ontmoetingen omgedoopt tot de Kist Cup. In september won De Graafschap in Velsen-Zuid met 1-0, hoe het vanavond gaat hoor je op de radio in NH Sport.

Supporters op De Spinnekop eren Simon Kistemaker - Pro Shots/Erik Pasman

Dat de wedstrijd leeft, blijkt uit het flinke aantal supporters dat Telstar achterna reist. Een kleine 250 supporters steunen hun ploeg op de Vijverberg. Behalve het duel tussen de beide eerstedivisionisten spelen er ook twee teams van oud-spelers van De Graafschap en Telstar tegen elkaar. Er zijn diverse acties waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker, de ziekte waar De Kist eind 2021 op 81-jarige leeftijd aan overleed. Snoei en Hofstede Voor de huidige trainer van Telstar, Mike Snoei, en technisch manager Peter Hofstede is de wedstrijd ook speciaal. Snoei was tussen 2019 en 2021 trainer van de Superboeren en wist toen net niet te promoveren. Hofstede maakte begin jaren negentig in twee seizoenen 35 doelpunten voor De Graafschap. In 1991 leverde dat onder leiding van Kistemaker het kampioenschap van de eerste divisie op. Een jaar later volgde degradatie uit de eredivisie. Tekst gaat verder onder de foto.

Simon Kistemaker en Peter Hofstede (r) bij De Graafschap - Pro Shots/Voetbal International

De aftrap is om 20.00 uur. Frank van der Meijden doet verslag van het duel tussen de huidige nummers elf en dertien van de ranglijst. Jong AZ - VVV-Venlo Op hetzelfde tijdstip gaat de bal rollen in Wijdewormer. Jong AZ speelt op eigen veld tegen VVV-Venlo. De Alkmaarse beloften incasseereden vorige week tegen NAC Breda een fikse en geflatteerde 5-1 nederlaag. Mede door blessureleed bij het eerste elftal ziet trainer Maarten Martens nogal wat van zijn spelers doorschuiven naar AZ 1. Of hij met zijn huidige selectie opgewassen is tegen de nummer vijf van de eerste divisie horen we vanavond. Bij de Limburgers spelen twee AZ-talenten die in de winterstop zijn overgestapt: Robin Lathouwers en Soulyman Allouch. In NH Sport tussen 19.00 en 22.00 uur blikken we vanavond uiteraard ook vooruit op de eredivisiewedstrijden FC Volendam - AZ en SC Cambuur - Ajax. Presentatie: Robbert van den Heuvel.